Kadar govorimo o skrbi za našega štirinožnega pasjega prijatelja, je redna nega ključnega pomena za njegovo dobro počutje in zdravje. Medtem ko lastniki psov pogosto poskrbijo za hranjenje, vadbo in osnovno nego, kot so kopanje in krtačenje, pa lahko pride do nekaterih napak pri negi, ki lahko privedejo do neprijetnosti ali celo zdravstvenih težav za pse.

Več na deloindom.si.