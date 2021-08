Pet največjih napak pri živih mejah

Lastniki striženih živih mej iz listavcev in iglavcev se jih najpogosteje zavedo, ko si morajo vzeti čas za njihovo striženje, odstranjevanje odreza, deformacije, ki jih povzroči snežna odeja, v zadnjih letih pa so priče tudi propadanju nekaterih vrst, predvsem priljubljenih pacipres, klekov in pušpana, zaradi agresivnih bolezni in škodljivcev, zaradi česar se je tem vrstam priporočljivo izogniti. Za njihovo vitalnost pa je tako kot pri mnogih drugih rastlinah treba imeti nekaj znanja in se izogniti napakam. Preberite, katerim.