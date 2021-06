Pet najpogostejših napak, ki škodijo videzu trate

Čeprav veljajo trave za rastline s plitvimi koreninami, so za trato pomembna vsaj 40 cm globoka tla s kakovostnim substratom. Mnogi lastniki vrtov namreč zelenico zasnujejo na plitvi, revni podlagi, pod katero so odloženi gradbeni ostanki, zato tla niso zračna in odcedna, na njih lahko zastaja voda. Travne bilke imajo rade humozen, zračen substrat in dobro razmerje med vodo in zrakom v tleh, v kakršnih lahko ob pravilnem vzdrževanju razvijejo korenine več kot le 10 cm v globino. V takih tleh trave lepo uspevajo in veliko laže prenesejo sušo, zaradi globlje rasti korenin se med njimi tudi teže razrašča plevel.