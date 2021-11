5 idej, kam z bučami, ki smo jih izrezali za noč čarovnic

Zadnjo oktobrsko noč naj bi strašilo, da bi se obvarovali duhov, pa izrezujemo buče s strašnimi obrazi, ki jih odganjajo. No, takšno prepričanje je veljalo v preteklosti, danes pa ustvarjanje bučnih pošasti predstavlja predvsem zabavo in priložnost za razgibavanje ustvarjalnih sivih celic nas in naših otrok. Če ste v preteklih dneh tudi vi z nožki dolbli v buče, vaše vrtove ali okenske police gotovo krasijo oranžne glave. A ker naj bi bila preteča nevarnost duhov mimo, dekoracija pa bo kmalu dobila božičen pridih, se bo od njih počasi treba posloviti. To seveda ne pomeni, da svetujemo, da jih vržete v smeti. Preverite, kako jih najbolj pametno reciklirati.

