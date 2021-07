4 manj znana naravna kopališča v Sloveniji za poletno osvežitev

Slovenija je izredno bogata z vodami, izviri, potoki, rekami in jezeri. Večina voda je še razmeroma čista, mnoge so celo zdrave in zdravilne. V poletni vročini se še posebno prileže ohladitev v enem od manjših in manj znanih kopališč, kjer ni gneče in vonja po kloru. So le čisti darovi narave ter zato nič manj zanimivi in privlačni, za kopanje in ohladitev pa več kot primerni. Največkrat brez gneče, kar pa tudi ni slabo, in celo brez vstopnine. Razkrivamo vam jih na Onaplus.si