3D tiskani bicikel

Tehnologija 3D tiskanja gre nezadržno naprej. Če smo si nedavno s 3D tiskalniki izdelovali obeske za ključe, lahko kirurgi skupaj z inženirji zdaj ustvarjajo manjkajoče dele kosti in rešujejo človeška življenja. Vmes pa se najde še marsikaj drugega, od modelarskih maket pa do koles iz ogljikovih vlaken, kakršna izdelujejo oziroma bodo izdelovali pri mladi tehnološki družbi Superstrata iz sončne Kalifornije.



Superstrata, ki je na platformi za množično financiranje Indiegogo za 4750 odstotkov presegla zastavljeni cilj 100.000 dolarjev (zbrala je že več kot štiri milijone evrov), ponuja unikatna kolesa iz termoplastičnih ogljikovih vlaken, katerih izdelava s 3D tiskanjem je še kakovostnejša in predvsem cenejša, vsako kolo pa je prilagojeno meram lastnika. Okvir tehta samo 1,3 do 1,7 kilograma (odvisno od velikosti), najbolj zanimiva pa je cena: na Indiegogu za osnovni model superstrata C zahtevajo le 1267 evrov, kar je za karbonsko kolo silno malo, osnovni električni model superstrata E pa stane 1689 evrov.



Osnovni modeli so opremljeni s Shimanovimi komponentami in aluminijastimi obroči, ki pa jih je mogoče nadgraditi s karbonskimi; na izbiro so tudi tri krmila. Pošiljali jih bodo po vsem svetu, prve dobave pa naj bi se zgodile decembra.