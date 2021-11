3 božične dekoracije, ki jih letos morate imeti!

Želite biti letos pri okraševanju maksimalno inovativni, navdušiti svoje goste, hkrati pa ne bankrotirati? Samo za vas smo si vzeli kar 1 teden in pregledali vso ponudbo na slovenskem trgu ter izbrali 3 najbolj očarljive dekoracije po našem mnenju.

1. Pametne božične in novoletne LED-lučke

Pozabite na dolgočasne in staromodne božične lučke, ki svetijo vedno v isti barvi ali pa menjajo vzorce vedno na enak način. Sedanjost in prihodnost pripadata pametnim LED-lučkam, ki jih upravljate kar s svojim telefonom!

Zakaj pametne?

Ker boste z eno samo potezo prsta po mobitelu lahko spreminjali en ali več setov teh pametnih božičnih lučk naenkrat, jim spreminjali barve ali pa celo prepustili avtomatiki, naj menjavanje barv prilagodi ritmu glasbe.

FOTO: DTM Natura

V enem kompletu prejmete kar 100 lučk, ki svetijo v kar 16 milijonih različnih barv na 10 m dolgem kablu, lahko pa kupite več paketov in jih povezujete med seboj.

Aplikacija je na voljo brezplačno in jo prejmete ob nakupu, lučke pa so povezljive tudi s sistemi Alexa ali Google Assistant.

Če potrebujete nove lučke, ne razmišljajte predolgo – trenutno so po akcijski ceni 29,99 evra in z brezplačno poštnino dosegljive na slovenski spletni strani LocoShark.com (kliknite tukaj) ali s klicem na številko 07 600 3005. Trenutno so še na zalogi, a verjetno ne bodo prav dolgo, zato pohitite!

2. Loco Santa Balls – Božičkovi najljubši okraski

Ali nam verjamete, da ima Božiček svoje najljubše okraske, zaradi katerih naj bi celo prenehal piti mleko? Slišati je res neverjetno, zato smo se potrudili odkriti, zakaj ravno te okraske omenjajo kot hit dekoracijo letošnjega leta in zakaj za njo norijo lepa dekleta, kot so Ula Furlan, Cool Mamacita, Alenka Trogrlič in še mnoge druge.

Po obisku slovenske spletne strani LocoSantaBalls.com nam je to v trenutku postalo kristalno jasno. Ne samo da izdelek obožujejo lepa dekleta, na katera je oko vrgel tudi sam Božiček, ampak so o izdelku pisali že v Cosmopolitanu in Playboyu, saj je tako zapeljiv in inovativen, da ga preprosto želiš imeti.

FOTO: DTM Natura

Kupci lahko izbirajo med praznimi Loco Santa Balls, ki jih napolnijo s pijačo po svojem izboru, naj bodo to borovničke, viski ali vodka (ali jagodni sok, seveda), ali pa se odločijo za že napolnjeno verzijo z vrhunskim slovenskim ginom Mister Gin.

Ne glede na izbor ne boste ostali razočarani, vaši gostje pa se bodo bolj pogosto kot sicer ustavljali pri vaši smreki in jo ... »opazovali«.

Ta fantastičen izdelek lahko naročite na spletni strani LocoSantaBalls.com (kliknite tukaj), kjer za 6 kroglic v izjemno zabavni in lepi embalaži trenutno odštejete le 29,99 evra, poštnina pa je brezplačna. POZOR – izdelek je bil do zdaj vsako leto razprodan!

Naj zaključimo s citatom iz Playboya: »Zamislite si to ekstravagantno božično zabavo v vaši hiši. Vaše božično drevo, okrašeno s čudovitimi rdečimi kroglicami, napolnjenimi z vrhunskim slovenskim ginom in barvnimi lučkami na vašem drevesu, ki bodo sijale skozi tekoče zlato v vaših kroglicah ter po sobi pošiljale zlate svetlobne žarke in iskrice.“

3. Božično drevo za otroke

Nekako smo razmišljali v tem stilu – lučke imamo, okraske (in gin) tudi, kaj še potrebujemo? Drevo, seveda! Ker nakupov pravih smrek in jelk že nekaj časa ne podpiramo, umetnih pa obstaja na stotine v vsaki trgovini (in več ali manj so podobne), smo se odločili predstaviti nekaj zelo ugodnega, zabavnega, a primernega večinoma za družine z otroki (ali hišnimi ljubljenčki).

Se vam je že zgodilo, da ste svojega malčka le za hip pustili samega, njega pa so kot magnet privabile lesketajoče kroglice in lučke na smreki, ki se je kar naenkrat začela premikati, okraski pa so padali z nje? Ste mogoče kdaj prišli domov in našli smreko prevrnjeno na sredi sobe, vaš maček pa se je pretvarjal, da jo je prevrnil veter?

Ste zaradi tega razmišljali, kam naj sploh postavite svojo smrečico, saj se bojite za varnost?

Predstavljamo vam božično drevo iz flisa, nad katerim so navdušeni vsi najmlajši, saj ne samo da za njih ni nevaren, ampak ga lahko sami postavijo, sestavljajo in preoblikujejo. Vi pa jih v miru lahko pustite, da sami uživajo v božičnih aktivnostih.

FOTO: DTM Natura

V lepi božični rdeči torbici prejmete tako smrečico iz flisa v obliki stožca, na katerega lepite različne priložene okraske. Med njimi seveda prednjačita velika Božiček in snežak, ne manjkajo pa niti zvezdice, snežinke in drugi vzorci, ki bodo razveselili vaše najmlajše.

To simpatično božično drevo najdete pri našem največjem trgovcu Mimovrste na tej povezavi, kjer smrečico in okraske dobite že za 21,99 evra z brezplačno dostavo.

Sodeč po komentarjih kupcev na Mimovrste smrečica res navdušuje in bo zagotovo pričarala pravo božično vzdušje za vaše najmlajše.

FOTO: DTM Natura

