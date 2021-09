Tri, štiri, zdaj! Začenjamo natečaj Veseli smrčki

Pred nami je četrti, lahko rečemo že kar tradicionalni nagradni natečaj na temo hišnih ljubljenčkov. Tokrat bodo v središču pozornosti kužki in mucki. Prijave zbiramo do. Letos bodo zmagovalci kar štirje, nagrade pa več kot mamljive.Vabimo vas, da nam na čim bolj doživet in izviren način predstavite svojega ljubljenčka. Pošljite nam nekaj fotografij in par stavkov opisa – denimo, kako je ljubljenček prišel v vaš dom, kakšne so njegove navade in vaše izkušnje z njim, še posebej pa bomo veseli, če boste z nami delili zanimive prigode in vragolije svojih živalskih družabnikov.