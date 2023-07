Zvišajte si vibracijo

Višja je vibracija oziroma frekvenca vaše energije, bolje se počutite fizično, čustveno in mentalno. Zdi se vam, da imate več moči, jasnosti, bolj mirni ste in zadovoljni, življenje je polno sinhronosti in želje se vam izpolnjujejo. Če želimo doseči to stanje, guruji svetujejo, da se zavedamo svojih misli, kajti vse, kar razmišljamo, čutimo in rečemo, ustvarja našo resničnost. Lahko gre za nekaj povsem banalnega, npr. da si nenehno ponavljate, da potrebujete osem ur spanja, sicer boste kot cunja. Gre za omejujoče prepričanje, s katerim programirate svojo resničnost. Ko se vam torej v glavi pojavi negativna misel, se je zavejte, se ji zahvalite, da je prišla, nato jo spustite ali zamenjajte s pozitivno.

Zavedno se prehranjujte

Hiter način za dvigovanje vibracije je tudi, da najdete in cenite nekaj lepega, npr. sončni zahod. Poleg tega se zavedno prehranjujte – nekatere vrste hrane namreč vibrirajo na visokih in druge na nizkih frekvencah. Sladkor je med živili z energijsko najnižjo vibracijo. Več take hrane uživamo, bolj nam jo bo nižala. Izogibajte se živilom s pesticidi, kemikalijami ter tistimi v plastični embalaži. Predvsem pa opazujte, kako se počutite po uživanju določenega živila. Pijte dovolj vode, najbolje filtrirane, in ne iz plastične steklenice, saj bo pomagala odplakniti iz telesa strupe, ki vplivajo na našo vibracijo. Meditirajte, dihajte, pomagajte si s sprostitvenimi tehnikami proti stresu in tesnobi, saj vam pomagajo dvigniti vibracijo.

Meditirajte, dihajte, pomagajte si s sprostitvenimi tehnikami proti stresu in tesnobi. FOTO: Andrei/Getty Images

Bodite hvaležni, saj s tem preusmerite pozornost od tega, česar nimate, na to, kar imate. S tem se vam bo občutno zvišala vibracija. Prav tako s prijaznostjo do drugih, ne da bi pričakovali kaj v zameno.

Bodite aktivni

Spravite se v pogon – več se gibate, višja bo vaša vibracija. Plešite in bodite aktivni! Srečnejši ko ste pri tem, več lepih dogodkov boste pritegnili, saj delujete na drugačni vibraciji. Ko se zviša vaša splošna raven energije, dosežete tudi več fizične in mentalne vzdržljivosti. Manj ste zaspani čez dan, dlje lahko ohranjate pozornost in hitreje razmišljate. Dviganje zavesti je namreč v dobesednem pomenu hitro povečanje mentalne frekvence, kar vas postavlja tudi na drugo energijsko raven. Vaši čuti se izostrijo, uživate v življenju, dogajajo se vam lepe stvari, ste magnet za denar in priložnosti.

Po drugi strani vam vibracijo znižujejo delovanje iz strahu namesto iz zaupanja in ljubezni, negativnost, preklinjanje, opravljanje, grdo obnašanje do drugih, če počnete kaj proti svojim vrednotam, nasilni filmi, negativne informacije iz okolja, naporni ljudje … Tudi glasba, ki jo poslušamo, zelo močno vpliva na nas. Če besedilo govori o smrti, izdaji, žalosti, zapuščenosti, vse to moti našo vibracijo!