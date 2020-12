Zvezdni finančni nasveti

Vaša rojstna karta vam bo razkrila vaše napake in prednosti pri služenju denarja. Druga hiša v horoskopu je hiša denarja in varnosti, in če pregledate, ali imate v njej planete in s katerim znamenjem se začne, lahko odkrijete več. Če je v njej več planetov, je to znak, da bosta denar in služenje pomembni temi v vašem življenju. Če spremljate dnevni horoskop, bodite pozorni na to, kateri dnevi so spodbudni za finance, hkrati pa počakajte, da Luna prečka vašo hišo denarja oz. znamenje, v katerem je, in tedaj sprejemajte finančne odločitve, nasvete, opravite večje nakupe, podpisujte finančne dogovore.

Pozorni bodite tudi na prehode drugih planetov – v času retrogradnega Merkurja počakajte z nakupi, odločitvami in vlaganjem denarja, saj bo šlo takrat marsikaj narobe. Enako velja, če sta vladarja vaše hiše denarja Venera ali Mars – v tem primeru se druga hiša začne v znamenju bika, tehtnice, ovna ali škorpijona – in sta retrogradna. Počakajte, da se spet obrneta v direktno gibanje, preden se odločite za večje finančne premike. Preden se odločite za nakup delnic, nepremičnine, velike transakcije, je vredno pogledati še Jupiter, planet sreče in obilja. Ko prečka vaše Sonce, Venero, Merkur ali rojstni Jupiter, je namreč čas odličen za to.