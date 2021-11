Zvezdne novice: Teden z Luno

Ponedeljek, 15. 11.

Zaradi Lune v znamenju ovna bomo željni gibanja in akcije. Frustracije in ovire nas bodo bolj zadele, tako bomo hitreje napeti in nemirni. Večja je verjetnost srčnih ran, takih precej globokih, in tudi razočaranja, saj se nekaj ne bo tako uspešno končalo, kot smo pričakovali.

Torek, 16. 11.

Še zadnji dan Lune v ovnu, in kot se za ovna spodobi, sploh ko je njegov dispozitor v opoziciji z Uranom, bo veliko nemira, vse bomo hoteli imeti opravljeno naenkrat, o potrpežljivosti ne bo ne duha ne sluha. Pomembno je, da smo pozorni na cesti, saj bo več poškodovane pločevine. Sončev sekstil na Pluton nas bo spodbujal, da uresničimo svoje cilje, čeravno z veliko truda in trme.

Sreda, 17. 11.

Luna v znamenju bika nas po navadi pomirja, toda to sredo bomo težko ostali mirni. Luna v biku bo pokazala svoj temnejši obraz, to je trmasto, vztrajno in nekompromisno naravo, kajti ko nam je dovolj, je dovolj. Razjeziti bika je hudo nevarno, ko podivja, se ne zna zlepa ustaviti. Najbolj naporne bodo poznopopoldanske in večerne ure. Takrat bo poleg napetosti tudi več občutka omejenosti in strahu.

Četrtek, 18. 11.

Noč na četrtek bo naporna. Marsikomu bo nagajalo spanje. Že zjutraj moramo biti bolj previdni na cesti. Četrtek sam zase bo prav prijeten, še najbolj v poznopopoldanskih in večernih urah. Zdi se, da bo malo popustila napetost pred mrkom, spet bomo sposobni drug z drugim govoriti bolj mirno in razumevajoče. Spodbujena bo kreativnost, dovolimo si, da nas začara umetnost.

Petek, 19. 11.

Dan Luninega mrka in vstop v obdobje med mrki, od zdaj naprej dva tedna sprejmimo spremembe, ki nas bodo vrtele, in se o ničemer resnem ne odločajmo. Petek zna biti prav prijeten, prinaša priložnosti za ljubezen, vznemirljivo druženje, zabavo, ustvarjalnost in veselje.

Sobota, 20. 11.

Zaradi Lune v znamenju dvojčkov bo dan razigran, več bo potrebe po tem, da nekam gremo, da se z nekom pogovarjamo, da se nam veliko dogaja. Ker Merkur potuje v kvadrat z Jupitrom, nas je lahko povsod preveč in bomo preveč govorili, preveč razglabljali o svojih načrtih in izgubljali besede z modrovanjem in bahanjem.

Nedelja, 21. 11.

Še zadnji dan z Luno v razigranem znamenju dvojčkov, toda v nedeljo nam bo energija dvojčkov dana v bolj pozitivnih vibracijah. Radovedni bomo, željni odkrivati skrivnosti, prodirati v psiho ljudi, s svojimi besedami lahko komu odpremo vpogled v nekaj skritega ali bodo drugi to odprli nam. Dan je primeren za kriminalke ali bolj temačne filme.