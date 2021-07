Zvezdne novice: kaj nas čaka ta teden?

Ponedeljek, 12. 7. Noč je lahko zahtevnejša, a dan bo prijeten in vesel. K nam bodo prihajale pozitivne novice in pogovori bodo smiselni in prijetni. Luna bo popoldne aktivirala jutrišnjo konjunkcijo Venere in Marsa ter prinesla priložnosti za nove ljubezni, možnosti, da se dolgotrajna partnerstva osvežijo, poglobijo. Veselje, strast in pozitivna naravnanost bodo prinašali veliko priložnosti za zabavo.



Torek, 13. 7. Vse do pol enajstih bomo po levje veseli, a ne ravno učinkoviti. Prehod Lune v devico postopoma prinaša več umirjenosti, treznosti, delavnosti in analitičnosti. Prijaznost bo vodila v konstruktivne pogovore in dogovore. Venerina konjunkcija z Marsom pa obljublja več veselja in strasti.



Sreda, 14. 7. Vse do pol enih bomo zelo premišljeni, trezni, razmišljujoči, marsikaj se nam bo sestavilo. Natančnost Lune v devici nam bo koristila pri delu, občutek za red pa prinašal vsestranske koristi. Večer in noč na četrtek bosta pravljična. Izjemno spodbuden čas za meditacijo in iskanje svojega duhovnega jedra.



Četrtek, 15. 7. Še en prijeten dan. Sonce v trigonu z Neptunom bo prinašalo navdih za ustvarjanje, iskanje smisla in duhovne poti. Vse do pol petih popoldne bo Luna v analitični devici, nato vstopi v harmonično tehtnico. Pozornost se bo od razmišljanja in dela usmerila v iskanje harmonije v odnosih. Kironov obrat lahko prinese soočanje z osebnimi ranami, toda tudi priložnost za njihovo zdravljenje. Večer bo naporen.



Petek, 16. 7. Luna v tehtnici aplicira v trigon s Saturnom do pol enih popoldne. Do takrat bomo uravnoteženi, prijazni, a tudi disciplinirani in z dobrim načrtom se bo dalo marsikaj narediti. Izkoristimo te ure, premagajmo potrebo po lagodju, kajti pozneje tega ne bomo zmogli in nas bo nosilo v hrepenenje po ljubezni, potrebovali bomo druženje in zabavo.



Sobota, 17. 7. Jutro bo simpatično, namenjeno lepim trenutkom v dvoje. Nato se bo energija spremenila. Prvi krajec ob enih popoldne prinaša težjo energijo družbenega pritiska. Neka temna oseba nas bo strašila. Na osebni ravni bodo težave z nadrejenimi, avtoritetami. Poskusimo ne uveljavljati svoje volje nad drugimi, uporabimo vztrajnost za to, da do skrajnosti ženemo sebe, ne drugih. Prihajale bodo strašljive novice, ki nas lahko ranijo.



Nedelja, 18. 7. Luna v škorpijonu nas bo potegnila v notranjost. Intenzivna čustva nas bodo prevevala, doživljali bomo bolj zares, vse se bo zdelo strašljivo in problematično. Več bo strahov in občutka nemoči. Prav je, da se poskusimo o strahovih pogovoriti, da ne visijo nad nami.

