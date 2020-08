Zvezde kažejo pravi poklic

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Računalniški poklici so pogosto povezani z Uranom, planetom moderne tehnologije. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

Za ljudi z močno 10. hišo, ki predstavlja kariero, ali njenim vladarjem ali veliko planeti v njej bo to človekovo glavno zanimanje. Nekdo z zemeljskim znamenjem na vrhu 10. hiše je lahko oseba, ki si vztrajno prizadeva, da bi ji uspelo v karieri. Če je na vrhu znamenje leva, mora oseba sijati in biti prepoznavna, zasloveti.S škorpijonom so zagrizeno osredotočeni na kariero. Kardinalna znamenja na vrhu 10. hiše so tista, ki navdihujejo ljudi, da postanejo podjetniki. Nekateri izmed poslovno najuspešnejših ljudi imajo strelca na vrhu 10. hiše in dobro podprtega Jupitra, ki ji vlada. Poslovni uspeh jim pade v naročje sam od sebe in tudi iz težav se vedno izvijejo s srečo.Planeti v 10. hiši so še natančnejši kazalniki poklicne smeri. Sonce v njej ali kot njen vladar kaže nekoga, ki hoče biti glavna, osrednja figura ter sijati v karieri. Luna nekoga, ki zna izvrstno ravnati z javnostjo, toda njena/njegova kariera je lahko zelo spremenljiva. Merkur povezuje osebo s poučevanjem, predavanjem, pisanjem ali katero drugo obliko komunikacije. Venera pogosto kaže poklic, ki vključuje lepoto, lepe reči, delo v modni industriji, oblikovanju, kreiranju oblačil, manekenstvu, kozmetični industriji ali umetnosti.Mars je lahko znak za vojaško kariero, policijsko delo ali medicino. Mnogi kirurgi in zdravniki imajo Mars v 10. hiši in Saturn v 1. Jupiter prinaša srečo v karieri. Izobraževanje, filozofija in promocija so lahko del poklicne poti, hkrati pa je oseba vedno ob pravem času na pravem mestu. Saturn lahko pomeni zelo velik poslovni uspeh. Pogosto so to ljudje, ki delajo v vladnih uradih in velikih podjetjih. Lahko sicer pride do frustracij zaradi kariere ali sta uspeh in prepoznavnost zapoznela. V nekaterih primerih sta lahko tudi onemogočena.Uran, povezan z 10. hišo, je med drugim dober za astrologe, kiropraktike, pilote, delo na televiziji. Po navadi pride v življenju do nenadne, nepredvidene menjave kariere ter nepričakovanih vzponov in padcev. Neptun lahko pričara urok – osebi daje nepopisno karizmo in magnetizem ter je pogost pri izredno očarljivih igralcih in javnih osebnostih. Marilyn Monroe in Jackie Kennedy sta ga imeli v 10. hiši. Kljub temu mora biti oseba previdna, saj je lahko vpletena v škandale. Poslovna pot vključuje zdravljenje, filmsko, farmacevtsko, kemično industrijo, glasbo, fotografijo in ples.Pluton pa ustvari močno psihološko potrebo po moči in uspehu in oseba je zelo strastna pri doseganju ciljev. Včasih lahko začne z enim poklicem in se po transformaciji preusmeri.