Znebite se negativnih misli: bodite pozorni na to, kaj se vam bo razkrilo

Katie Byron je avtorica Dela - The Work, metode samoizpraševanja, s katero lahko preobrnemo svoje neresnične negativne misli ter jim odvzamemo strupeni naboj. Odkrila je namreč, da naš um nenehno interpretira dogodke po svoje glede na naše travme in razočaranja, čeprav največkrat nimajo zveze s sedanjostjo. Vse, kar moramo storiti, da se izognemo trpljenju, je torej, da mu ponudimo alternativne scenarije, s katerimi ga spravimo iz kolesnic, v katere je ujet, pri tem pa se čustveno razbremenimo.

Ko se pojavi neprijetna misel, jo prepoznajte, izolirajte, nato se sprašujte: Ali je to res? Odgovor naj bo iskren, da ali ne. Nato pojdite na drugo vprašanje. Ali lahko zagotovo vem, da je to res? Znova premislite o resničnosti izjave iz vseh zornih kotov. Kako se odzovem, kaj se zgodi, ko verjamem tej misli? »Vsak občutek neudobja in nemira je opozorilo, da verjamete misli, ki ni resnična,« pravi. Zaprite oči in opazujte občutke, telesne odzive in druge posledice misli. Poglejte, katere slike se vam prikažejo pred očmi za preteklost ali prihodnost ter katera čustva jih spremljajo. Ali so bila s to mislijo povezana kakšna obsesivna dejanja ali odvisnosti? Kdo ali kaj bi bil/-a brez te misli? Zaprite oči in se vrnite v situacijo. Vzemite si trenutek, da jo znova pregledate, opazujete, doživljate, tokrat brez spremljajoče negativne misli. Kako sedaj čutite do vpletene osebe?

Odvrzite vse sodbe in bodite pozorni na to, kaj se vam bo razkrilo. Sledi preobrat. Poglejte, ali je nasprotna misel bolj resnična kot prvotna. Zasukajte jo tako, da njeno nasprotje drži za vas ali drugega. Nima vsaka misel treh mogočih nasprotij, včasih jih je manj ali več. Nekateri preobrati se vam ne bodo zdeli smiselni, zato jih opustite. Misel »Otrok me ne spoštuje« lahko tako spremenite v »Jaz se ne spoštujem«, »Jaz ne spoštujem otrok« in »Otroci me spoštujejo«.