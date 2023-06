Znate ukrotiti vrtiljak misli?

Ko o nečem premlevamo, si rišemo različne scenarije za prihodnost in predvidevamo, kaj bi šlo lahko narobe. Vse to intonira naša dejanja in odločitve. A iz tega sledi, da delujemo na podlagi svojih misli in se prizadevamo izogniti morebitnim namišljenim posledicam, ki se najverjetneje sploh ne bodo uresničile, namesto da bi se povezali s svojo intuicijo, delovali z modrostjo duše in začutili, v katero smer moramo iti. T

oda če se jih zavedamo, lahko svoje mentalne vzorce prepoznamo in spremenimo. Ustavimo se, ko se zalotimo pri samokritiki, črnogledih in neutemeljenih napovedih za prihodnost ali samoobtoževanju za dogodke. Čez dan bodite nenehno pozorni na to, kolikokrat ste kritični do sebe, kako pogosto visite na spominih, jih vedno znova analizirate ali si rišete domišljijske prihodnje scenarije.

Zavestno se uprite tovrstnemu načinu razmišljanja in se vedno znova vrnite h golim dejstvom o določeni situaciji. Če se ne morete ustaviti, pa si vsaj predstavljajte, kaj so najboljši scenariji, ne le najslabši, da nevtralizirate učinek snežne kepe v svoji glavi.