Znani indijski guru svari: Trenutno živimo povsem brezobzirno

»Način, kako trenutno živimo, kaže, da nimamo ljubezni do naslednjih generacij,« pravi indijski guru Sadhguru. »Pandemija je zavrla marsikaj, zdaj pa je čas, da vidimo, kako lahko prestrukturiramo svoje življenje najbolje, kar moremo. Ne moremo ga povsem spremeniti, a če vsak od nas posamezno in kolektivno na nacionalni ravni naredi eno samo spremembo in vztraja pri njej, bomo na določenem področju dosegli večji premik. Nekaj žrtvovanja, kot pravimo temu, bo sicer treba, a bistveno je, da vnesemo več občutka v to, kako kaj počnemo, predvsem če se je v preteklosti izkazalo, da to ni razumno in pametno. Trenutno namreč živimo povsem brezobzirno. Nobeno drugo bitje ni nikoli tako močno vplivalo na planet in naredilo toliko škode, povzročilo toliko iztrebljanja vrst kot človek. A propad ni možnost. Mogoča je le transformacija za evolucijo, zato moramo najti načine, kako izkoristiti pandemijo za dobro človeštva. Če bomo namreč zapravili krizo in ne bomo ničesar potegnili iz nje, nobene učne lekcije, bomo zapravili vsa izgubljena življenja, zaman bo tudi vse prizadevanje zdravnikov in sester, ki živijo v plastičnih vrečah že od začetka pandemije. Zato mora biti vsak od nas pripravljen začeti tako, da naredi vsaj majhno spremembo v svojem življenju,« pravi.

Ob tem dodaja, da moramo poskrbeti za svoje zdravje na individualni ravni, kajti če bo vsak poskrbel zase, bomo zdravi vsi. Pot do tja pa vidi v izvajanju joge in ajurvedskih praks. »Razumeti moramo pomen zemlje, na kateri stojimo, zraka, hrane, vode, da vzdržujemo telo na najvišji ravni dobrega počutja. Močno smo se namreč oddaljili od tega procesa in mislimo, da smo vedno bolj moderni, a smo tudi vedno bolj nezdravi, saj počnemo napačne stvari. Veliko pravih stvari je sicer že v vaši kulturi, a jih morate delati zavestno in vzdrževati tisto, kar veste, da bo delovalo za vas,« poziva.