Znamenja zodiaka in denar

Kozorogi in škorpijoni imajo nos za dobre naložbe. FOTO: Deagreez/Getty Images

Ovni so rojeni lovci, kar jim finančno pomaga pri iskanju dobrih ponudb. Po drugi strani z enakim entuziazmom varčujejo. Umirijo naj impulzivno nakupovanje in svoje veščine uporabijo pametno.Biki se radi pocrkljajo z razkošjem in zapravljajo, a znajo tudi varčevati za težke čase. Trmasti so in finančno težko kaj spremenijo. Naučiti se morajo zadržati in počakati na ugodne nakupovalne ponudbe.Dvojčki so po naravi radovedni, zato pred nakupom raziščejo več ponudb. Pogosto zapravljajo iz dolgočasja. Prosti čas naj raje porabijo za oblikovanje finančnega načrta, pri katerem bodo vztrajali.Rakom največ pomeni varnost, zato vabijo prijatelje na kosilo, so radodarni in posojajo denar. Ne pazijo na denar, zato naj se obdajo s finančno stabilnimi ljudmi in postavijo meje sebi in svojim izkoriščevalcem.Levi so velikodušni in radi delijo denar z drugimi. Zapravljajo, da naredijo vtis, in pogosto zapravijo preveč. Naredijo naj si natančen finančni načrt, s katerim si bodo prihranili nepotrebne stroške.Device so razumne, analitične, organizirane, delavne in dobrodelne. Ne zapravljajo brezglavo, ravno nasprotno, zato se morajo finančno malce sprostiti. Dobro je, da denar vlagajo in varčujejo za starost.Tehtnice težko rečejo ne, ker želijo vsem ugajati. Zato kupujejo stvari, ki jih ne potrebujejo. Po drugi strani ne marajo kreditov in rade reciklirajo stare stvari oziroma iščejo, kje lahko dobijo kaj ceneje.Škorpijoni imajo radi nadzor, zato znajo z denarjem ter raje varčujejo kot zapravljajo in imajo vedno skrivni fond. Nepričakovani stroški jih zato ne vržejo iz tira. Kar tako naprej, saj so pravi mojstri!Strelci so optimistični in vedno pripravljeni na izzive. Spremlja jih sreča, zato lahkomiselno zapravljajo ter kupijo prvo stvar, ki jim pride pod roko. Naredijo naj varčevalni načrt ter iščejo boljše ponudbe!Kozorogi so finančno odgovorni, modri, potrpežljivi in disciplinirani. Znajo dobiti največ za svoj denar, a včasih pozabijo na drobnarije, kot je menjava olja v avtu. Bolj pozorni naj bodo na svoje potrebe in želje.Vodnarji so praktični in neodvisni. Veliko zapravijo v družbi in hitro jih lahko zanese v to, da plačujejo za vse. Naučiti se morajo razdeliti skupne stroške ter poiskati cenejše skupinske dejavnosti, da prihranijo.Ribe so radodarne in nimajo odnosa do denarja. Naučiti se morajo dajati na stran za hude čase, namesto da gredo s tokom tudi na finančnem področju. Dobro bi bilo, da ne posojajo denarja in se posvetujejo o svojih odločitvah.