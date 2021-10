Znaki toksične produktivnosti

Ne glede na to, kako produktivni smo, se še vedno počutimo krive, ker nismo storili toliko, kot bi lahko. Toksična produktivnost se je med pandemijo še okrepila, ko smo med zapiranjem poskušali biti kar najbolj učinkoviti. Ko na seznam poleg stvari, ki so nam že tako povzročale stres, denimo izolacija, razdalja, finančna negotovost in skrb za zdravje, dodate toksično produktivnost, je vsega skupaj preveč. Ravnovesje med delom in življenjem je bistvenega pomena in obstaja razlika med zdravo in strupeno produktivnostjo. Zato vam predstavljamo pet največjih znakov strupene produktivnosti.

Seznam opravil pred spanjem

Eden največjih znakov toksične produktivnosti je nezmožnost odklopa, ko je dela konec. Oziroma ga nikoli ni. Medtem ko nekatera delovna mesta zahtevajo, da delate dlje, kot je običajen delovni čas, postane problematično, ko se osredotočite le na delo. Mnogi ljudje imajo težave s tem odklopom tudi, ko poskušajo zvečer zaspati. Na splošno imajo v glavi seznam opravkov, ki se polni tudi, ko poskušajo zaspati.

Da, prenosni računalnik je morda v načinu spanja, a zaslona v glavi ne moremo izklopiti. Pod stresom ste tudi, ko ste budni in ne delate. Morda imate celo telefon poleg sebe, da ne zamudite nobenega službenega opozorila ali obvestila za e-pošto. Ne glede na to, kako produktivni ste pri delu, vseskozi razmišljate o naslednji nalogi, ki jo je treba dokončati.

Strah pred neuspehom

Nihče ne mara neuspeha, še posebno pri delu. Če je strah pred njim tako močan, da izogibanje neuspehu preseže vašo motivacijo za uspeh, ste v težavah. Če niste prepričani, ali stvari počnete nepravilno, vas to lahko ovira pri uspehu. Čeprav je strah običajen del človeške narave, postane zelo težko, če ta vodi vaše življenje. Še bolj škodljivo je, če sta vaša identiteta in ego vezana na delo.

Če stvari ne gredo po načrtih, se lahko popolnoma ustavite. Če se bojite neuspeha, ne pozabite, da stvari morda ne bodo vedno potekale po načrtih. Vendar to še ne pomeni, da vam ni uspelo. Nujno je, da se v vsaki situaciji nečesa naučite. Nekatere, ki niso idealne, so lahko neverjetne priložnosti za spremembe in rast.

Izgorelost

To je zelo pomemben znak toksične produktivnosti. Včasih se sploh ne zavedamo, da izgorevamo. Mislimo, da samo trdo delamo, da bi dosegli svoje cilje, zato nadaljujemo. Mnogi se ne zavedajo, da to, da nenehno delajo nove osnutke elektronskih sporočil na telefonu, vodi v hudo temo. Včasih zanemarimo znake izgorelosti, kar vodi v večje zdravstvene težave, kot so pogoste migrene in stresni odzivi.

Vas moti zabava drugih? Strupena produktivnost se kaže na različne načine. Vas moti zabava družine in ljubljenih? Včasih je lahko strupena produktivnost tako velika, da hočete, da tudi drugi dosegajo visoke standarde, ki ste si jih postavili sami. Ob misli na čas, ki ga ljudje zapravljajo zaradi nepomembnih reči, izgubljate pamet. Ne pozabite, da se ves svet ne vrti okoli vaše produktivnosti.

Izgorelost se pogosto kaže kot siljenje samega sebe in občutek, da bomo s tem, ko si bomo vzeli prosti čas, ovirali produktivnost ali dali vtis, da obupavamo. To je eden od razlogov, zakaj je skrb zase tako pomembna. Zase moramo skrbeti fizično, psihično, čustveno in duhovno.

Kronični stres

Če boste dlje trdo delali, vam bo to sčasoma izčrpalo vso energijo. To lahko privede do resnega stresa za vaše telo. Kronični stres je med drugim povezan s številnimi stanji, vključno z anksioznostjo, depresijo, sladkorno boleznijo tipa 2 in povečanim tveganjem za bolezni srca.

Eden od velikih znakov, da trpite zaradi strupene produktivnosti, je, ko v prostem času postanete tesnobni. Ne glede na to, ali ste se ulegli na kavč za ogled nadaljevanke ali ste odšli na sprehod, je čas za sproščanje pomemben. Če opazite, da se težko sprostite, kadar nimate načrtov, bodite pozorni, čas je namreč za spremembo.

Uspeh je brez pomena

To se morda sliši nenavadno glede na to, da je uspeh cilj produktivnosti. Vendar se tisti, ki se spopadajo s strupeno produktivnostjo, ujamejo v zelo produktiven cikel samo zato, da bi bili produktivni. Ko torej dokončate projekt ali dosežete delovni cilj, se vam zdi vse skupaj prazno. Še vedno se ne počutite dovolj dobro ali pa ste morda preveč izčrpani, da bi cenili dosežek. Morda ste izgubili tisti občutek veselja, ki ste ga imeli ob začetku svojega dela, projekta ali naloge.

Veselje je prijeten občutek, a ga lahko zlahka zgrešite, če ste lasersko osredotočeni na uspeh. Tudi če se vam zdi, da boste postali zaradi doseganja svojih ciljev srečni, lahko med pretiravanjem s produktivnostjo izgubite to veselje.