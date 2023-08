Znak x: simbol za zaščito

Ameriška energijska terapevtka in avtorica duhovnih knjig Cyndi Dale pravi, da posamezni geometrijski liki nosijo posebne vibracije, ki jih oddajajo v prostor, tako si lahko pomagamo z njimi v različnih situacijah. Križec ali x lahko uporabimo za zaščito. »Znak x je oblika križa, ki predstavlja magične lastnosti in križišča. Oblika križa nas energijsko varuje, medtem ko lik x blokira in ovira vse, kar prihaja do nas. Vrata doma lahko ščiti pred negativnostjo in nas varuje pred tatovi, vidnimi in nevidnimi,« pravi Cyndi Dale. Dodaja pa, da ga je treba uporabljati preudarno, saj s svojo odbojnostjo lahko blokira tudi modrost, resnico in ljubezen, da ne morejo do nas. »Če vzamemo za primer nacistično svastiko, je jasno, da so s preoblikovanjem križa v x vplivali na svobodno voljo svojih sledilcev in vstavili sporočilo v njihova energijska polja,« poudarja.