Življenje v vaših rokah, vesolje ne želi, da trpimo

Tam zgoraj nihče ne točkuje, kako dobro ste se odrezali. Edino, kar šteje, je, kako hitro duhovno napredujete in se razvijate ter kako skromni ste pri tem. Zakon božanskega posredovanja nas opominja, da ni treba, da se po nepotrebnem mučimo ter trpimo. Vesolje ne želi in ne spodbuja tega. Zato ne vztrajajte pri tem, da kot hrček vrtite svoje kolo, ampak se odprite božanskemu vodstvu in navdihu. Sledite znamenjem in zgrabite nove priložnosti. Tudi če je določena situacija boleča, se zavedajte, da se za njo skriva lekcija, kar je tudi njen glavni namen, in da se bo trpljenje prenehalo, takoj ko jo usvojite.



Zakon ujemanja pa najbolje opisuje rek tako zgoraj kot spodaj. Sposobni ste postati prav tako razsvetljeni in močni kot stvarnik, v roke katerega prelagate svojo moč. Na koncu naj bi celo postali tako močni in se zlili z njim, to je pravzaprav namen vašega dušnega potovanja. Zato se že zdaj, na poti do tja, zavedajte božanske iskre v sebi in sprejmite svojo notranjo moč. Zavedajte se, da ste tudi sami mogočni kreator, ki ustvarja svojo realnost. Vse niti so v vaših rokah in o vas ne odloča nihče zunaj vas. Ko boste ponotranjili, da je vse odvisno od vas, se boste osvobodili in si ustvarili življenje, kot si ga želite.

