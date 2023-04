Življenje teh petih astroloških znakov bo v maju zacvetelo: prihajata ljubezen in denar

V začetku maja bo Merkur še retrograden, sredi meseca pa se bo začel spet gibati naprej. Prav zato bo maj mesec, ko pogledamo, kaj smo storili v preteklosti, analiziramo, kaj smo se naučili, in začnemo uporabljati lekcije izkušenj. Zato je to obdobje akcije, priložnosti, ki jih je vredno sprejeti, pa tudi sprememb.

Astrologi poudarjajo, da nekatera znamenja čakajo vzponi in padci ter pomembne spremembe v službi, karieri in na finančnem področju. Čaka jih sreča v osebnem življenju in na področju komunikacije z drugimi ljudmi.

Čigavo življenje bo v maju 2023 zasijalo v popolnoma novih barvah?

Oven

Predstavnike tega znaka čaka odlično obdobje, ki bo vplivalo na vsa področja življenja. Posebna sreča jih čaka na finančnem področju.

Obstajajo velike možnosti za povečanje dohodka in pridobivanje novih projektov.

Pogumno sprejmite vse ponudbe in ne bojte se sprejemati pomembnih odločitev, povezanih z zasebnim, predvsem ljubezenskim življenjem.

Dvojčka

Pripravite se na zelo pomembno in veselo obdobje. Priporočljivo je, da ne pozabite na malo zdrave sebičnosti.

Posvetite se sebi in počitku, saj bo konec pomladi priložnosti za akcijo več kot dovolj.

Če se boste potrudili na poslovnem področju, boste imeli priložnost uresničiti stare sanje.

Lev

Pustite vse negotovosti in dvome ob strani. V maju boste potrebovali popolnoma druge lastnosti – vztrajnost in vedrino.

Drugi bodo končno videli vaš potencial in vse vaše kvalitete.

V vašem okolju se bodo pojavili popolnoma novi ljudje, ki bodo prinesli veliko srečnih trenutkov. Obkrožite se z ljudmi, ki vam prinašajo pozitivno energijo.

Devica

Device se bodo morale v začetku naslednjega meseca odločiti in najverjetneje bo odločitev uspešna.

Dobre novice vas čakajo tudi na poklicnem področju. Predstavniki tega znaka bodo verjetno napredovali ali pa jih čaka povišica.

Prav tako bodo občutili splošno olajšanje in pozitivne vibracije.

Počutili se boste odlično.

Tehtnica

Maj bo za vas mesec zmag.

Vaše odlično razpoloženje in vztrajnost vam bosta pomagala, da iz vsake zmede izstopite kot zmagovalec in z nasmehom na obrazu.

S svojim optimizmom in dobro voljo boste lahko razveselili vse okoli sebe.

Prav tako bi se lahko v vaši bližini našel nekdo, ki bi lahko postal zelo dober prijatelj, morda celo življenjski sopotnik, piše atma.hr.