Šamanska modrost: Živimo v vznemirljivih časih

Šamani pravijo, da se je veliko duhovno prebujenje na Zemlji začelo, a ni se ga treba bati. Trenutno dogajanje spodbuja transformacijo nizkovibracijskih energij v višje za nastanek nove Zemlje in evolucijo ljudi. Nikoli prej ni bilo človeštvo tako močno prisiljeno pregledati svojih kolektivnih in individualnih dejanj in prevzeti odgovornosti zanje. Staro umira, rojeva se novo. A da bi res razumeli ta prehod, se moramo zavedati, da je vse povezano.

Onesnažili smo planet, ne spoštujemo zemlje in pobijamo živali. Posledično smo nehali rasti, nepovezani smo z naravnim tokom življenja. Zdaj pa se svet spreminja in smo v kolektivnem obredu ponovnega povezovanja in razumevanja, da je vse prepleteno. Premik zavesti je naš zadnji popravni izpit, da zagotovimo preživetje planeta s spoznanjem, da smo njegovi otroci in skrbniki.

Nova Zemlja ni kraj, kamor gremo, gre za to, da sami postajamo nekaj novega. Čeprav se dogaja veliko slabih stvari, to sili ljudi, da se začnejo spraševati o vsem, kar se jim je zdelo samoumevno, razumejo, da staro ne deluje več. Problem je, da so se človeška bitja navadila živeti na nečloveški način – zato se ne moremo le vrniti v staro paradigmo strahu in boja za preživetje, ampak moramo razviti nov način, ki temelji na harmoniji in ljubezni, spoznati, da lahko spremenimo svet, le če spremenimo sebe.

Živimo v navdihujočih časih. Kolektivno se milijoni ljudi prebujajo, spoznavajo, kdo so, da sami ustvarjamo svoja doživetja ter se s tem razvijamo. Naša resničnost se zdaj deli na dve časovni liniji, ki vodita v dve potencialni prihodnosti. Ena temelji na strahu, preživetju, nadzoru, ločenosti in zatiranju.

Druga na ljubezni, harmoniji, enosti, sočutju in radosti. V drugi bomo vedeli, da smo del ene družine, in ko bomo to začutili, se nam bo razodel namen življenja. Tedaj bo sledilo prebujenje oz. prehod. Na razpotju teh dveh scenarijev smo in naša zavest se uravnava s tisto časovno linijo, ki jo podpira naša prevladujoča frekvenca.