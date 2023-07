Živali so pogosto sli, ki prenašajo sporočila

Ste vedeli, da živali prenašajo sporočila. Njihova navzočnost izhaja iz šamanske tradicije, ko so pozorno spremljali in upoštevali živalske toteme. Ko se vam prikaže žival, posebno taka, ki je sicer ne bi srečali v svojem okolju, ali se pojavi v neobičajnih okoliščinah, lahko to pomeni, da potrjuje vašo namero ali vas svari pred slabo odločitvijo.

Meditacija vam lahko pomaga najti svojo totemsko žival. Zaprite oči, globoko dihajte, umirite telo in um. V mislih najdite miren kraj v naravi, kjer ste popolnoma umirjeni. Začutite ga v vsej njegovi lepoti in spokojnosti. Nato odločno pokličite svojega živalskega vodnika, čeprav še ne veste, katera žival je. Začutite, da se vam približuje.

Ne bojte se

Ne bojte se je in jo sprejmite. Zdaj se vam približa, da jo jasno vidite. Kakšna je? Opazujte jo in začutite povezavo z njo. To bitje ima namreč sporočilo za vas. Lahko ga slišite v glavi ali pa žival naredi nekaj, kar predstavlja sporočilo. Sprejmite ga. Zahvalite se živali za vodstvo. Zavedajte se, da se lahko kadar koli vrnete k njej, ko boste ponovno potrebovali nasvet.

Nato raziščite vse, povezano z živaljo, ki se vam je prikazala v meditaciji ali ste jo v resnici srečali v okolju: kje živi, kakšne so njene fizične značilnosti, vedenje, navade? Katera je njena najbolj značilna lastnost? Leže jajca? Ima enega partnerja za vse življenje? Je žrtev ali plenilec? Vse te informacije lahko vsebujejo sporočila in skriti pomen za vas.