Živali prenašajo sporočila vesolja

Nekateri opisi se bodo ujemali z vašimi izkušnjami, lahko pa boste odkrili dodatne pomene posamezne živali. Če se bojite psov, jih ne boste povezovali z ljubeznijo, ampak bodo za vas znak za nekaj grozljivega. Zapomnite si sinhronosti, zapisujte si sporočila in uvide.

Če vidite kosa, se obdajte z ljudmi. Morda morate pobrskati za informacijo, ki jo potrebujete. Nekdo od vaših znancev ima znanje, ki vam lahko pomaga. Kanja je mrhovinar, ki odstranjuje ostanke mrtve živali iz okolja. Če jo vidite, razmislite, kaj morate počistiti v svojem življenju. Katero mrtvo zgodbo morate odrezati iz svojega življenja?

Kanarček lahko naznanja nevarnost. Bodite previdni. Ne sodite ljudi po videzu. Kondor vam sporoča, da morate pogledati širšo sliko. Toda ne tvegajte in ne stopajte na rob pečine, da bi imeli širši pogled. Vrana naj bi, tako kot krokar, prenašala sporočila med živimi in mrtvimi. Morda vam sporoča, da si morate bolj prizadevati za uresničenje svojih želja. Golobica potrjuje, da ne iščete samo predanega razmerja, ampak sorodno dušo. Golobice povezujemo z mirom. Če vas torej skrbi nekaj, povezano z ljubeznijo in odnosom, se lahko zanesete, da se bo ugodno razrešilo. Orel vas spodbuja, da se odprite intuiciji. Nekoga v svoji bližini vidite lepšega, kot je v resnici. Dobiti morate širšo sliko iz ptičje perspektive. Prednosti sokola sta eleganca in gibčnost. Ne ostajajte doma, družite se! Sovo mnoge kulture povezujejo tako s smrtjo in zdravljenjem, zlom kot veliko modrostjo. Pri Keltih sove predstavljajo podzemlje, aborigini verjamejo, da je v njih ženski duh, v Sibiriji pa duh, ki nam lahko pomaga. Gibale naj bi se lahko med dvema svetovoma. Včasih lahko naznanjajo smrt, večkrat pa konec življenjskega obdobja. Labodi imajo partnerja za vse življenje, kar pomeni, da ste tudi vi v procesu sklepanja resnega partnerstva. Romanca lahko preraste v dolgotrajno razmerje.

Golobice povezujemo z mirom. FOTO: Artplus/Getty Images

Kaj pa plazilci? Žaba je v pravljicah simbol transformacije, zdravljenja, plodnosti in prenavljanja. Žabe so prve živali, na katere vplivajo okoljske spremembe, zato lahko tudi vam sporočajo, da se vam obetajo velike spremembe. Ali bodo dobre ali slabe, je odvisno od stanja žabe; če je mrtva ali poškodovana, morda novice, ki jih boste prejeli, ne bodo dobre. Zdrava žaba prinaša dobre novice, nov začetek. Kuščar opozarja, da se umaknite na svoje mesto, se potuhnite in samo opazujte, kaj se dogaja. Naj drugi pridejo k vam. Kača izpostavlja moč spolnosti in duhovnosti. Ko boste prekinili odnose, prepričanja in situacije, ki vam ne služijo več, se bo povečala vaša moč. Želva je znak, da priložnosti prihajajo. Sledite intuiciji za pravo odločitev.