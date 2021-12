Zimski solsticij v zodiaku

Solsticij se dovrši 21. 12., naznanja zimo, Sonce tedaj vstopi v kozoroga. Čas najdaljše noči in vstop v temen del leta so praznovala že stara germanska plemena kot praznik jule. Doživljali so ga kot del ciklusa življenja in smrti. Tudi sami lahko izkoristite duhovno energijo tega časa in premislite, kaj si želite in kaj puščate za sabo.

Za nemirne ovne je najbolje, da uporabijo svoj notranji ogenj za zbrano meditacijo, plešejo, prižigajo sveče, krepijo sončni pletež …

Biki naj premislijo o svojem odnosu do materialnega. Ali morda iščejo v njem varnost in potrditev? Lahko meditirajo v naravi in preživijo več časa v gozdu.

Dvojčki naj se pogovorijo s seboj ter razmislijo, preden kaj rečejo. Odkrijejo naj, v kaj so vlagali energijo in v kaj jo še želijo vložiti. Dobro bi bilo, da se naučijo utišati notranjega kritika.

Raki naj pomislijo tudi nase, zacelijo svoje rane, si vzamejo čas zase in za kopel, nato pa uživajo v družinskem večeru. Morajo se naučiti postaviti sebe na prvo mesto.

Levi lahko izkoristijo močno ognjeno energijo, da se povežejo s seboj, lahko pa pomagajo tudi drugim – priredijo praznovanje solsticija, meditacijo, jogo, kosilo za bližnje …

Device se bodo najbolje počutile, če bodo počistile hišo, zavrgle staro šaro, občutile pretok sveže energije in ga uporabile za delo na sebi. Enako naj počistijo računalnik, stare fotografije, obleke …

Tehtnice bodo razmišljale o napakah v odnosih. Svoja čustva lahko izrazijo z umetnostjo ali jih zapišejo, nato pa ritualno zažgejo. Odpustijo naj sebi in drugim za vse, kar se je zgodilo, in se kaj naučijo iz tega.

Škorpijoni se morajo naučiti spustiti stvari k sebi in jih občutiti, namesto da vse analizirajo in nadzirajo. Z ritualom po lastni izbiri naj se poslovijo od vsega, kar morajo spustiti, a se tega še kar oklepajo.

Strelci prinašajo veselje drugim. Lahko priredijo zabavo ali ples okoli kresa. Naj se prizemljijo, ostanejo v trenutku in so čim bolj zavedni.

Tudi kozorogi ne znajo spuščati, saj se ob tem počutijo šibke, zato se tega učijo, prav tako kot sprejeti spremembe in se jim odpreti. To jim bo dalo še večjo moč.

Čeprav vodnarji mislijo bolj na svojo skupnost kot nase, naj solsticij spodbudi njihovo notranje potovanje, pri tem naj uporabijo svoje veščine drugačnega razmišljanja in inovativnega zornega kota. Vsak ritual, ki se ga lotijo, jih bo vodil globlje vase.

Ribe nimajo težav z vpogledom vase in intuicijo, a njihova občutljivost jih bo lahko ovirala pri tem, da bi zares začutili prehod v nov ciklus in fazo umiranja starega, ki ga spremlja. Ostanejo naj močne in uporabijo svoj vodni element za navdihovanje sebe in drugih.