Zimski rituali: bodite drevo

To vajo iz joge v ajurvedi priporočajo v zimskih mesecih. Ne spodbuja le fizične stabilnosti in občutka za ravnotežje, prinaša tudi večjo notranjo stabilnost in uravnoveša energijo. Primerna je za vse ajurvedske konstitucijske tipe ali doše, to so kapha, pitta in vata.

Na splošno velja, da so kaphe notranje močne in stabilne; pogosto so dobro grajene, imajo močan imunski sistem, so mirne in uravnotežene. Pitte so dinamične in polne energije – psihično in fizično, rade razpravljajo. Njihov metabolizem je hiter, koža dobro prekrvljena. Vate so zelo občutljive, zaznamujejo jih vitka postava, suha koža in umetniške sposobnosti; najpogosteje se spopadajo z duševnimi in psihosomatskimi boleznimi.

Vajo začnete tako, da vstanete in vdihnete. Upognite desno nogo in jo položite na notranjo stran levega stegna, približno v višini kolena. Roke združite in iztegnite nad glavo. Ohranite ravnotežje tako dolgo, da petkrat vdihnete. Ponovite vajo na drugi nogi, skupaj ponovite tridesetkrat. Tri tedne izvajajte vajo od enkrat do dvakrat na dan.