Seznam knjig za praznični čas: zgodbe za srce

J. K. Rowling:

Božični pujs

Mladinska knjiga

Avtorica dogodivščin Harryja Potterja je pravzaprav pisateljica vnaprej obljubljenih uspešnic. Jakec obožuje svojo igračo z imenom Dagi Pujs.

Božični pujs

DP je vedno z njim, v dobrem in slabem, dokler se DP nekega božičnega večera ne izgubi. A božični večer je čas za čudeže in neverjetne dogodke, ko lahko vse stvari oživijo. Jakec in Božični pujs (DP-jev zoprni nadomestek) se podata na osupljivo potovanje po čudežni Deželi izgubljenih. S pomočjo govoreče škatle za kosilo, pogumnega kompasa in krilate gospodične z imenom Upanje poskušata rešiti Jakčevega najboljšega prijatelja pred Zgubo, grozljivim drobilcem igrač.

Zadnji skrivni dnevnik Hendrika Groena, starega 90 let

Mladinska knjiga

Včasih je bilo priljubljenemu Hendriku zabavno gledati druge pozabljivce, sedaj pa opazi iste težave, in da bi upočasnil demenco, se odloči, da bo znova začel pisati dnevnik. Dom za starejše, v katerem je prebival v prvih dveh knjigah, so zaprli, zato so ga premestili drugam. Sem ter tja se člani kluba Starine, ne pa crkovine še srečajo, življenje pa jim na glavo obrne koronavirus. Stanovalci doma se bojijo drug drugega in se poskrijejo po sobah. Ob strani mu stojita prijateljici Leonie (88 let) in Frida (10), ki ga je sprejela za svojega dedka. Družbo mu dela tudi Tovarišica Jansen (4), ki je pravzaprav pasji samec, ki mu ga je zapustil prijatelj Evert.

Orson Scott Card: Govorec za mrtve

Hiša knjig

Drugi roman iz serije o Enderju Wigginu, ki je nekoč veljal za velikega vojaškega voditelja, rešitelja človeštva, prinaša zgodbo 3000 let po uničujoči vojni. Zdaj namreč zgodovina ocenjuje njegovo uničenje tuje rase kot pošastno in ne junaško. Po vojni je Ender izginil in zaslišal se je močan glas: Govorec za mrtve, ki je povedal pravo različico zgodbe o bitki z Nezemljani. Zdaj, veliko let pozneje, so odkrili novo tujerodno raso, ampak novoodkrita bitja so znova nadvse čudna in strašljiva in ljudje spet umirajo. Samo Govorec za mrtve, ki je obenem Ender Wiggin, je dovolj pogumen, da se sooči s skrivnostjo in resnico.

Elli H. Radinger:

Darilo divjine

Mladinska knjiga

Avtorica uspešnic Modrost volkov in Modrost starih psov tokrat piše o divjini, ki je v nas globoko zakoreninjena: izziva nas, nas krepi, pomirja in odpira srca. Avtorica pripoveduje čarobne zgodbe o tem, s čim vse nas obdaruje divjina: s pustolovščinami, sproščenostjo, čudenjem, mirom, temo, medsebojno bližino, vztrajnostjo, zaupanjem, a tudi skromnostjo in strahom. A divjina ni vedno, kot si jo predstavljamo: čista narava brez ljudi in zgradb. Divjina je povsod, v gozdu, na morju, na vrtu – in včasih tudi čisto blizu, v nas samih, ki nas kliče kot hrepenenje, da bi se vrnili k svoji naravi in občutili osebne meje ter premagali sami sebe.

Svetlana Makarovič: Baladne pravljice

Cankarjeva založba

Prelepa knjiga z izjemnimi ilustracijami Petra Škerla in Tine Dobrajc prinaša pet edinstvenih baladnih pravljic Svetlane Makarovič s posebnim vzdušjem in sporočilom. Žalostno poetična Mesečinska struna izpostavlja moč umetnosti, Katalena oživlja staroslovansko balado o dekletu, ki se poroči z nasilnim razbojnikom Črnim Vogrinom.

Baladne pravljice

Staroislandsko izročilo, znano po dramatičnih in strašnih zgodbah, je navdihnilo Sago o Hallgerd … Svetlana Makarovič bo 1. januarja dopolnila 83 let in pravi: »V vsaki od mojih umetniških pravljic je bilo nekaj otožnega, grenkega, kar se je postopoma razvilo v poseben slog, ki mu zdaj sledim.«