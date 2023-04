Ženske, rojene v teh dveh znakih, imajo raje mlajše moške: z njimi se spogledujejo tudi, ko so poročene

Ženske, ki se najraje spogledujejo z mlajšimi moškimi, so rojene strelcu in dvojčkih, pravijo astrologi. Zakaj?

Obe znamenji hitro izgubita zanimanje, še posebej, kadar ju teme, kot sta resnost in odgovornost v razmerju, utrudijo in zadušijo. Redko se zadovoljijo z dolgoročnimi zvezami, imajo močno potrebo po raziskovanju in spoznavanju novih ljudi v svojem ljubezenskem življenju.

Strelke obožujejo svojo svobodo in le redko stopijo v zakon, v resno razmerje ali privolijo v skupno življenje. Zelo pomembno jim je, da se uresničijo na poslovnem in družbenem področju in da so do svojega 35. leta samostojne in finančno uspešne. Najbolj jih pritegnejo mlajši moški, saj jim povrnejo energijo, še posebej, če so rojeni v znamenju vodnarja.

Ženske, rojene v znamenju dvojčkov, imajo zelo močno in dominantno energijo, še posebej, ko gre za spolnost in ljubezenske odnose. Najbolj jim ustreza mlajši moški v znamenju leva ali ovna, saj ju bo, še posebej na začetku, povezovala zelo podobna spolna energija. Te ženske so rade vedno v nekem življenjskem dogajanju, še posebej ko gre za delo in družabno življenje.