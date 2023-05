Ženska energija v astrološki karti: mater simbolizira Luna, ki predstavlja tudi ženo

Astrologija nam daje vpogled v človeka, kaže nam arhetipe, ki so v njegovem temelju in na neki način vodijo naš korak. Trije glavni arhetipi, s katerimi se ženske identificiramo, ki so nam genetsko in hormonsko najbližji, so arhetipi matere, erotične zapeljivke in domine. Glavna sta arhetipa matere in zapeljivke, ki sta bila tudi kulturno velikokrat grobo ločena in je imela žena vlogo matere, potem pa so obstajale še ženske, ki so imele vlogo moškim nositi veselje, zabavo, sprostitev prek erotike.

Da se vloga ženske dandanes spreminja, je povezano s tem, da je velika zvezda, imenovana Regulus, srce ozvezdja Leva, ena od štirih kraljevih zvezd, imenovana tudi Čuvar severa, tisočletja potovala po zodiakalnem znamenju leva in omogočala moškim dominantno vlogo, vlogo kralja in voditelja naših življenj. Plemenitost, srčnost, pogum so bile vrline, ki so prinašale razvoj, senčne plati omenjene energije pa so bili ponos, volja po vladanju in potreba po podreditvi nasprotnika. Konec leta 2012 je zvezda Regulus vstopila v devico in glasno sporočila, da bo na svetu, najbolj na severni polobli, zdaj vladal drug princip, princip device. Ta predstavlja starodavno žensko energijo, modro, praktično, kultivirano, pravično, tako, ki zna ukrotiti tudi leva. Toda to ni ženska, ki je od nekoga. Ona je svoja, lahko je mati in žena, vendar ni tista, ki se podredi, in tudi ne tista, ki se da. To je ženska, ki z večno mladostjo, s praktičnimi znanji omogoča, da se vse divje kultivira.

S prestopom Regulusa v devico se umika prevlada patriarhata. FOTO: Bitsandsplits/Getty Images

Astrološko mater simbolizira Luna, ki predstavlja tudi ženo, tisto, ki skrbi za svojo družino in jo neguje, ter odslikava Sončevo (moževo) svetlobo. Torej Luna je Eva, Adamova žena, ki je narejena iz njegovega rebra in je s tem del njega, ni svoja, ni mu enakovredna, je posledica, ne vzrok. V krščanstvu smo na simbolični način hoteli ženske osvoboditi vloge erotičnega bitja in jih takoj prenesti v vlogo matere in žene, kar najbolj odraža krščanski mit o Devici Mariji. Zaradi tega so marsikateri moški doživljali svoje matere kot neseksualne in pozneje, ko so njihove žene rojevale otroke, izgubili erotični interes do svojih žena. Klasična predstavnica ženske bi bila tista, ki ostane doma, skrbi za družino in dom, materialna varnost in status pa ji pripadata prek njenega partnerja. To je v sodobnem času očitno zelo redka ženska vloga. Čeprav ženske še vedno rojevamo, smo z dojenčkom več časa doma in skrbimo za dom nekoliko več kot partnerji, se življenje, tudi zaradi drugih ženskih obveznosti, spreminja. Postopoma oba, tako moški kot ženska, skupaj skrbita za dom in družino, oba skrbita za materialno varnost, status pa tudi nego in skrb.