Zemljine čakre: to se zgodi, če na njih v vesolje pošljemo prošnjo

Tudi Zemlja ima sedem čaker, ki povezujejo t. i. zmajeve linije. Gre za močne energijske točke po svetu, ki se stikajo na prepletih omenjenih linij. Pretekle civilizacije so se zavedale njihovega pomena, pogosto so na njih njihovi sveti kraji. Gre za Zemljine akupunkturne točke, ki spodbujajo zdravljenje in so odlični centri za meditacijo.

Prvo čakro planeta naj bi predstavljala gora Shasta v Kaliforniji, ki je bila za prvotne prebivalce kraj harmonije in miru. Ne le da še danes poročajo o številnih videnjih NLP-jev na tem kraju, to naj bi bila tudi točka prehoda med dimenzijami, tam naj bi bila povečana moč delovanja kristalov.

Drugo čakro predstavlja jezero Titikaka v Južni Ameriki, ki leži med Perujem in Bolivijo. Po legendah je to kraj, na katerega so se spustili predniki Inkov, ki so nato ustvarili to veličastno civilizacijo. Predstavlja energijo kače iz južnoameriških mitov, ki je simbol za kundalini, zato tu leži spolna čakra planeta.

Uluru, avstralska sveta gora, je Zemljin sončni pletež. Največji kamniti monolit na svetu odseva lepoto in mogočno energijo. Aborigini verjamejo, da so tu uslišane njihove molitve in lahko dosežejo stik z duhovi prednikov, tu naj bi bil celo ustvarjen svet.

Srčno čakro predstavlja Glastonbury Tor v Britaniji. Na vrhu vzpetine se dvigajo ruševine stolpa, ostanek cerkve, porušene v potresu leta 1275. Kraj je povezan s keltskimi legendami, druidskimi rituali, miti o kralju Arturju. Na tem mestu naj bi bil mitični otok Avalon, kraj povezujejo tudi s svetim gralom. Ta srčni center naj bi imel posebno moč zdravljenja telesa in duha. Zanimivo je, da se v bližini pojavljajo žitni krogi.

Na gori Fudži danes mnogi meditirajo. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Tri piramide v bližini Kaira v Egiptu predstavljajo močno energijsko točko, peto čakro planeta. Velika piramida je najstarejše, edino ohranjeno svetovno čudo antičnega sveta. Keopsova piramida je bila včasih ničti meridian, začetna točka za določanje geografske dolžine. Kraj je močan energetski vorteks, povezan s komunikacijo (tudi med svetovi) in odločitvami.

Šesta čakra je na gori Fudži, tako sveti, da so smeli do pred sto leti nanjo samo svečeniki. Zadnjič je vulkan na njej bruhal pred okoli tristo leti. Danes na njej meditirajo, saj je kot šesta čakra povezana z jasnejšim pogledom in zavedanjem.

Sedma čakra je na gori Kaliash, ki je najsvetejši kraj na Zemlji. Predstavlja duhovni center več religij. V bližini naj bi bil prehod v prepovedani skriti mitični kraj Šambalo. Kot kronska čakra predstavlja stik z božanskim. Zemljo povezuje z njeno duhovno usodo. Guruji pravijo, da če na katerem od teh krajev v vesolje pošljemo molitev ali prošnjo, je velika verjetnost, da se nam bo želja uresničila.