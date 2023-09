Zelo močno nas zaznamuje, če smo imeli pred smrtjo še kakšno željo

Privlačimo ljudi, s katerimi imamo močne vezi iz prejšnjih inkarnacij. Kar razmišljaš in po čemer hrepeniš, je kot magnet - problem pa je v tem, da ljudje hrepenijo tako po ljubečih odnosih kot po tem, da bi se na primer nekomu maščevali. Zelo močno nas zaznamuje tudi, če smo imeli pred smrtjo še kakšno željo.

Pretežek moški z velikim tekom, ki se ni želel gibati, ves čas jedel in se je bal biti lačen, je v regresiji na primer odkril, da mu je na begu po gozdu v vojni zdrsnilo in je padel v brezno, kjer je umrl od lakote, s poslednjo željo, da bi imel vedno dovolj hrane in denarja zanjo.

Ta dušni spomin se mu je uresničil v tem življenju, pravijo regresoterapevti. Če smo nekoč naredili napako in jo popravili, to ni več pomembno, saj si kredit poplačal in greš lahko dalje. Ostane samo tisto, česar še nismo rešili - pri tem se nekateri trudijo, da bi to očistili, drugi pa ne.