Želite ugajati drugim?

Za sprejemanjem vseh in vsega s prijaznostjo, čeprav gre to pogosto na našo škodo, se skriva potreba po odobravanju in sprejemanju drugih ter ljubezni. Ljudje, ki imajo ta vzorec, težko rečejo ne. Težko je biti odločen in povedati svoje mnenje.



Preobčutljivi so za opazke, menja, zavrnitve drugih, saj se bojijo negativnih čustev. Pretirano človekoljubni so, zato pogosto trpijo na račun uslug, ki jih delajo drugim. V osnovi imajo nizko samozavest in ne znajo postavljati meja, od prijateljev in partnerja so čustveno odvisni, zato bolestno iščejo njihove potrditve. Prav obsedeno si prizadevajo, da bi jih imeli drugi radi, in uniči jih njihova kritika.



Vsa njihova dejanja so pogojena s predvidevanjem, kaj si bodo drugi mislili o njih, redno se postavljajo v kožo drugih, medtem ko niso do sebe prav nič sočutni. Verjamejo namreč, da so vsi ljudje dobri, tudi če je jasno, da so zlobni do njih.