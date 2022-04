Želijo si biti popolni: trije astrološki znaki, ki nikoli ne bodo priznali svojih napak

Izražen ego, strah pred tem, da bi v očeh drugih izpadli šibki, pa tudi potreba, da so vedno popolni in idealni, so razlogi, zakaj svojih napak nikakor ne bodo priznali. Ruska astrologinja Asta Pahadija razkriva, katera so najbolj trmasta znamenja horoskopa, ki se imajo za nezmotljiva.

Lev

Naravno rojeni voditelji sovražijo, da jih opozarjajo na njihove napake. Težava je v tem, da mnogi predstavniki tega ognjenega znamenja živijo s prepričanjem, da so nad drugimi. Astrologinja trdi, da imajo levi kompleks superiornosti, zato ne sprejemajo kritik.

Škorpijon

Predstavniki tega znamenja so tako navdušeni nad svojimi cilji in idejami, da včasih pozabijo, da njihovo mnenje morda ni edino, ki je pravilno. Škorpijoni so običajno zelo samozavestni ljudje, zato so pripravljeni porabiti veliko energije, da bi dokazali, da imajo prav.

Vodnar

Predstavniki tega zračnega znamenja običajno sprejmejo usodo in vse, kar jim ponuja. A kljub temu imajo v sebi trmo. So precej neodvisni in sprejemajo odločitve, ne da bi poslušali mnenja ljubljenih.