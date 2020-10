Že skoraj leto sem samska. Ali je videti možnost vsaj za romanco?

Vprašanje: Že skoraj leto sem samska. Kar ne znam se odpreti nasprotnemu spolu. Ali je sploh videti možnost za ljubezen, vsaj romanco v bližnji prihodnosti?



Osredotočeni ste nase, delavni, ujeti v svoje projekte. Trmasto tičite na svojem koncu in dejansko ne dajete priložnosti nikomur. Tako zelo nedosegljivi pa ste, ker ste še vedno zaljubljeni v nekoga iz preteklosti. Obsesivno povzdigujete ta odnos in ga niste sposobni v svojem srcu spustiti. Čeprav ste zavestno odrinili to osebo, ne morete naprej, ker je ostalo še toliko vsega, na kar ste navezani. Oseba, ki vam jo omenjam, tudi misli na vas, vam je naklonjena in vas lahko v kratkem poišče. Če se odprete komunikaciji z njo, boste pristali tam, kjer ste že bili in kar ste z modrostjo zavrnili.



Vaš bivši pa vas ne bo čakal v neskončnost, na neki točki bo nehal hrepeneti po vas in sledil mlajši osebi, s katero je tako in tako že v pogostih stikih. Vendar ne skrbite, sami ne boste, čez dve leti progresirano Sonce zamenja znamenje in prinese novega moškega in čisto drug tip partnerskega življenja. Takrat pa so tudi prvi aspekti progresirane Venere, torej bo več hrepenenja po ljubezni. Vse do leta 2026 se ta ljubezen razvija in okrog julija 2026 boste doživeli s to osebo nebesa na zemlji. Tudi solarna vrnitev za to leto nakazuje veliko truda na poslovnem področju in ogromno energije, ki gre v posel in finančni razvoj.



Ni optimističnih znakov ljubezni. Torej, samo pomigajte in spet boste v strastnem objemu bivšega, toda kaj naj rečem: kot čutite v sebi, to ni vaša pot. Odločitev je odvisna od vas. Glede na močno aktivirano Lilit v letošnjem in prihodnjem letu imate lahko toliko moških, kot si jih boste namislili, govorim seveda o strasti, ne ljubezni. Vse je stvar odločitve.

Kam vas vaše izbire vodijo? Za pravo pot se ni težko odreči ne hrepenenju ne strasti in počakati odnos, ki bo več od obojega, kajne.



Toda v odrekanju se malo sprostite, igrajte, veselite se življenja, ne branite tako trdo svojih mej. Zmehčajte se. Zaupajte vase, da boste prepoznali pravo osebo, ko bo čas za to.