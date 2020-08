Zdravje se začne s pozitivno naravnanostjo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Če ste srečni, boste bolj verjetno tudi bolj zdravi, pravijo strokovnjaki. FOTO: Dmytro Buianskyi/Getty Images

Ko živimo izpolnjeno, na visoki vibraciji, odkrijemo, kaj nas osrečuje, to nam pomaga tudi pri ohranjanju zdravja ali okrevanju. Naše telo zmore veliko več, kot si predstavljamo, če mu damo pravilne informacije in se ne predajamo obupu in negativnim čustvom. Ne da bi se zavedali, se samo obnavlja: v vsaki sekundi se obnovi 50 milijonov celic, prav tako kot jetrno tkivo, zacelijo se poškodbe in ureznine na koži, kosti …Kljub temu pogosto jemljemo zdravila ali obiščemo zdravnika že za malenkosti, saj telesu ne zaupamo, da se zmore pozdraviti samo. A številne raziskave potrjujejo, da lahko naše notranje zdravilne moči omilijo ali celo pozdravijo dve tretjini bolezni, celo najtežje.Občutek zdravja pa je močno povezan z našimi pričakovanji, kar preseneča strokovnjake v znanstvenih študijah, a je hkrati tudi dobra novica, saj to pomeni, da se lahko sami naravnamo na želeni rezultat. Tako lahko kava brez kofeina dvigne pulz in krvni tlak, že samo če poskusne osebe mislijo, da jo pijejo. Še bolj znan je eksperiment teksaškega zdravnika, ki je 120 pacientom zares operiral koleno, 60 pa je pod narkozo samo napravil nekaj rezov in ničesar drugega. Dve leti pozneje je bilo 90 odstotkov pacientov zadovoljnih s posegom in so lahko premikali koleno in se gibali ne glede na to, ali so bili v resnici operirani ali ne. Naša prepričanja torej vplivajo na zdravljenje.Moč pozitivnega mišljenja je prvič predstavil francoski lekarnar in utemeljitelj sodobne avtosugestije. Pri tem treniramo podzavest, da je prepričana o nečem, je spoznal. Opazil je namreč občutno večjo možnost ozdravljenja, če je prodanemu preparatu dodal zagotovilo, da bo bolnik po njem vsekakor spet zdrav. Teorija se je razvijala in danes se ji pridružujejo nekateri sodobni raziskovalci, ki prav tako menijo, da prepričanje o ozdravitvi lahko pripomore k tej.Hkrati so zdravniki spoznali, da pacientov optimizem pomaga pri nastajanju več imunskih celic ter hitrejši ozdravitvi.Raziskave na maratoncih so pokazale, da se pri teku sproščajo endorfini, hormoni sreče, ki omilijo bolečino in krepijo imunski sistem. Pozitiven pogled na življenje tako ne vpliva samo na subjektivno občutenje bolečine, ampak tudi na merljive telesne učinke, kot je na primer aktiviranje z bolečino poveznih živčnih celic v možganih. Zato je smiselno vsak dan pred spanjem ponavljati mantro: »Vsak dan napredujem v vseh pogledih.« Coue pa ob akutnih težavah svetuje, naj položimo roko na boleče mesto in ponavljamo, da bolečina izzveneva, dokler ne čutimo izboljšanja.