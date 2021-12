Zdravje je naša odgovornost

»Doseganje popolnega zdravja zahteva več zavedanja. Zavestnost pa se napaja z navdihom, ki prihaja iz nas – iz našega umirjenega in osrediščenega notranjega centra. Če se zaščitite pred stresom in zunanjimi pritiski, boste lažje sledili svoji viziji življenja. Tihi notranji glas vam bo pokazal, kako narediti, kar je prav za vas, in vas oddaljil od slabih navad. Vsaka stvar, ki jo naredite, mora biti namreč najboljše, kar lahko storite zase,« poudarja Deepak Chopra, ajurvedski zdravnik in guru. To je tudi cilj spodnje meditacije, ki jo pospremite z mislijo: »Zavezujem se življenju v popolnem zdravju.«

Poiščite udobno mesto, položite roke v naročje in zaprite oči. Opazujte svoj vdih in izdih. Z vsakim ste bolj sproščeni. Nato začnite ponavljati mantro 'Om Bhavam Namah', kar pomeni 'obstajam v popolnosti, sem polje vseh možnosti'.

Tiho jo ponavljajte. Če vas zmotijo misli, se vrnite k mantri. Po desetih minutah nežno potegnite zavest nazaj v svoje telo. Vdihnite, izdihnite, in ko ste pripravljeni, odprite oči. Čez dan se večkrat opomnite, da lahko spremenite svoje misli in z njimi življenje ter ponovite: »Ustvarjam popolno zdravje z vsako svojo izbiro.«

»Vsak od nas poseduje notranjo modrost, ki redko prodre skozi vsakdanje misli o opravkih in delu. Skriva se v telesu. Ko se npr. prepiramo, trilijoni celic sinhronizirajo vsak biološki proces s silno hitrostjo. Medtem ko nas ego žene k izpolnjevanju egocentričnih ambicij, vsak del telesa instinktivno deluje kot orkester in vedno usklajeno s celoto. Celice ne znajo biti sebične, in če pozabijo na dobrobit celotnega telesa, postanejo maligne. Da bi se razširile za vsako ceno, napadajo druge dele telesa, ne da bi se zavedale, da je končni cilj tega smrt,« pravi.

Doseganje popolnega zdravja zahteva več zavedanja. FOTO: Inside Creative House/Getty Images

»Ko popolnoma zaupamo svojemu telesu, se nehamo vmešavati v njegovo modrost. Nehamo ga obremenjevati s stresom, pomanjkanjem spanja, slabo prehrano in dnevi popolne nepremičnosti v nasprotju s tistimi, ko se preobremenimo,« opozarja. »Vsi smo namreč ujeti v materialistični pogled na svet in dolgo smo zanemarjali idejo, da ima naše telo svojo inteligenco. Toda danes jo dokazuje vse več študij,« pravi Chopra.

»Starodavnim tradicijam ni treba dokazovati modrosti telesa. Vidijo ga namreč kot del kozmičnega plesa in vedo, da izhaja iz inteligence, ki stoji za vsem, kar obstaja. Če bi denimo vprašali celico, od kod prihaja, bi pokazala na celotno telo – celice srca ali jeter namreč ne verjamejo, da so izolirane, ločene ali naključne. Enako kot smo mi vsak svoja celica v telesu vesolja. In če bi bili lahko tako modri, kot je naše telo, bi bilo vse v našem življenju v harmoniji z vsem.«