Zdravje in avrično polje

Prek avričnega polja projiciramo energijo, ki je hkrati magnetična in v interakciji z okolico. Je naš duhovni energijski odtis. Ko rastemo in se razvijamo, to počne tudi naša avra, prav tako pa nanjo vplivajo naše misli in čustva. Ko se spremeni naš odnos do česar koli, se tudi energija, naše razpoloženje lahko celo spremeni način bitja srca, kar spremeni tudi energijsko projekcijo in avro. Znanstveniki so potrdili, da je čustvena informacija vključena v avrično polje. Če se naučimo spremeniti svoja čustva, lahko spremenimo informacijo, kodirano v polje, ki jo izžareva srce, kar vpliva na ljudi okoli nas.

Dr. Konstantin Korotkov se trudi dokazati povezavo med avro in zdravjem. Izdelal je posebno napravo, ki prebere bioenergijo živih organizmov v njihovem okolju. Sliko primerja z drugimi zdravimi primerki in odkriva morebitne skrite bolezni. To je revolucionarna ideja, kajti nekatere bolezni potrebujejo leta, da se pokažejo, omenjena slika pa lahko pospeši postopek njihovega odkrivanja. Telo se namreč zaveda, ko ga napada bolezen, in hitro začne projicirati opozorilne znake.