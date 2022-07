Zdravilno petje: zvok in vibracija sta bistvo ustvarjanja

Om chanting, petje ali ponavljanje določene besede z visoko vibracijo, je starodavna skupinska tehnika zdravljenja, ki jo je današnjemu svetu vrnil guru Mahavatar Babaji, da bi pomagal obnoviti ravnotežje in enost v ljudeh in na svetu.

Zvok in vibracija sta bistvo ustvarjanja, izredno močno orodje za kreiranje. Om je prvotni zvok, ki ustvarja in se širi po vesolju. Pripada celotnemu človeštvu in na kolektivni ravni blagodejno vpliva na Zemljo in zdravi okolico, kjer se izvaja, z zvokom najvišje in najčistejše vibracije vesolja. V vsakem posamezniku uravnoveša fizično, umsko in čustveno telo, kar postopoma vodi k srečnejšemu življenju.

Po zdravilnem petju vsaka naša celica vibrira om – harmonijo, mir in ljubezen. V prostoru v premeru vsaj 2 km prečiščuje eter ter se dotakne ljudi, živali in njihovih življenjskih situacij, zato ga je še posebno blagodejno izvajati v mestih, kjer je najvišja koncentracija nižjih energij.

Ustvarjeno energijo se lahko pošlje, kamor jo usmerimo, tudi na krizna območja, hkrati pa om chanting zdravi tudi sam planet. Poiščite torej skupino, ki se ji lahko pridružite, pred tem pa lahko začnete osebno transformacijo z zvokom tudi sami.