Zdravilne afirmacije

Sami ustvarjate svoje življenje. To pomeni, da imate vse možnosti, da ustvarite kar koli – tudi zdravje. Oblikujte namen za zdravljenje. Ne razmišljajte o svoji trenutni poškodbi ali bolezni. Predstavljajte si, da je vaše telo že zdravo in popolno.



Oblikujte preprosto in jasno afirmacijo, ki jo glasno ali v mislih ponovite večkrat na dan. Npr.: »Moje telo je popolno. Moje koleno je zdravo.« Ob tem si to predstavljajte kar se da močno in prepričljivo. To je namreč glavni namen, ki ga želite predati svoji višji zavesti. Ohranjajte pozornost na tem čez dan in naj bo to zadnja stvar v vaših mislih, preden zaspite.



Afirmacije naj bodo kratke, preproste in postavljene v sedanjiku. Višji jaz namreč ne razume nikalnic in zapletenih stavkov, ne loči sedanjosti in preteklosti. Deluje samo tukaj in zdaj, deluje glede na tisto, kar mu ponudite. Zato niti nima smisla govoriti, da vas nekaj ne boli ali da vas ne bo bolelo oz. da si želite, da vas ne bi.



Z nesporazumom lahko celo okrepite težave. Če želite prenehati kaditi, torej ne govorite, da ne kadite, ampak da so vaša pljuča čista in zdrava. Vaša višja zavest se bo tako zavzela za manifestacijo čistih pljuč. Podobno se izogibajte obliki »nimam astme«, raje recite, da ste ozdravljeni astme. Še bolje je, da se povsem izognete besedi astma. Recite, da imate popolno krvno sliko, da vaša slinavka popolno deluje …



To usmeri pozornost višjega jaza na določen predel telesa, ki potrebuje zdravljenje, namesto na bolezen ali težavo. Z zakonom privlačnosti boste namreč pritegnili natanko tisto, na kar ste usmerjeni, zato se raje usmerite na zdravje kot bolezen.

