Zdravilna molitev za druge

Polaganje rok, najpreprostejšo obliko zdravilne molitve, lahko izvede skoraj vsak. Ni nujno, da se v resnici dotikate človeka, deluje tudi, če jih držite nad njegovim fizičnim telesom. Poskusite na bližnjih. Vedno se najprej dotaknite njihovega srca in pustite, da se ljubeča energija prek vaših rok pretaka vanje. Vdihnite zdravilno či in z izdihom spravite iz telesa vse škodljive nakopičene vplive. Z dlanmi se nežno dotaknite srca, popka in lic. Vztrajajte do pol ure, tako pogosto, kot želite.

Lahko pa to izvedete tudi na daljavo, sede ali med hojo. Sprostite se in dihajte. Sprostite svoje srce, telo in dih vseh bremen. Začutite veselje, že ker obstajate. Zavedajte se, da vsi živimo v povezanosti svetlobe in energije. Nato prenesite občutek nepopisne spokojnosti in zadovoljstva na ljubljeno osebo, ki ga potrebuje. Prenos energije je namreč mogoč tudi na daljavo. Predstavljajte si, kako prejema blagodejno energijo in ljubezen. Potrdite prenos te močne zdravilne energije s preprosto potrditvijo v obliki namere. Ne izrazite nobenega dvoma ali skrbi o izidu in ne obremenjujte se s tem, da delujete na daljavo. Začutite, da ste eno s tem človekom, in mu predajte energijo, ki mu bo pomagala.