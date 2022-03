Zdravilna moč dreves

Dotikanje in objemanje dreves blagodejno vpliva na naše zdravje in počutje. Okrepi zavedanje, da smo eno z naravo, kar lahko podaljša našo pričakovano življenjsko dobo, spodbuja občutek, da je življenje smiselno, zmanjšuje tesnobo, nam pomaga ustvariti boljšo samopodobo. Ko smo v bližini dreves, se nam spremeni srčni utrip, pomirimo se, čustva se uravnovesijo, imunski sistem se okrepi. Raven stresnega hormona kortizola se zniža, že če 20 minut zgolj opazujemo gozd. Študija ameriške univerze Stanford je pokazala, da sprehod v naravi spremeni delovanje možganov in izboljša naše mentalno zdravje. Dokazali so, da doživljajo ženske, ki živijo v mestnih predelih z več zelenih krošenj, manj zapletov pri porodu. Otroci, katerih sobe ali učilnice gledajo na park, se lažje zberejo in se bolje odrežejo v šoli, okrepita se njihova ustvarjalnost in sposobnost za reševanje problemov. Raziskava je pokazala, da bolniki hitreje okrevajo po operaciji, imajo manj zapletov, potrebujejo manj zdravil, če bolnišnično okno gleda na naravo. Poleg tega so v Tokiu odkrili, da imajo ženske, ki so v 48 urah v gozdu preživele vsaj šest ur, še sedem dni po tem povečano število belih krvničk, ki se borijo proti virusom in tumorjem.

Moč dreves je tako prepričljiva, da alternativni terapevti verjamejo, da lahko njihova energija reši vsako telesno, mentalno ali duhovno težavo. Izvajajo celo zdravljenja z duhom dreves, pri katerih liste, veje, storže in lubje polagajo ob telo in na čakre, kar kombinirajo z jemanjem kapljic z drevesnimi esencami. Zdravilno moč dreves izrablja tudi veliko pripravkov in celo zdravil v uradni medicini. Izvlečki tise se uporabljajo pri zdravljenju nekaterih vrst raka, ginko biloba izboljša cirkulacijo, olje čajevca je koristno za okužbe kože, drevesna skorja kininovca vsebuje kinin, ki je osnova zdravil proti malariji, zdravilo iz borovega lubja ščiti pred vensko trombozo.