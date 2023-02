Zdravilna dihalna vaja: sprostila bo notranjo napetost in umirila živčni sistem

Dihalna vaja je enostavna in bo pomagala sprostiti notranjo napetost in umiriti živčni sistem. Lahko jo izvajate pred vadbo sprostitvene joge, da umirite um in telo, pravi Ann Bracken, irska kognitivno-vedenjska psihoterapevtka. Z njo boste dosegli, da se bo telo umirilo samo z zmanjšanjem občutkov panike in strahu. Ta način dihanja lahko izvajate kjer koli, tudi med delom ali čakanjem v vrsti.

Najprej se udobno namestite in zravnajte hrbet. Položite jezik ob nebo v ustih in njegovo konico prislonite za sprednje zobe. Spustite čeljust, jezik naj ostane v istem položaju, za sprednjimi zobmi. Globoko izdihnite skozi usta. Nato jih zaprite, jezik naj še vedno leži enako kot prej, in globoko vdihnite skozi nos. Po vdihu zadržite sapo in štejte od tri nazaj – tri, dva, ena. Zatem počasi izdihnite in se sprostite. Usta imejte odprta in konico jezika kot prej za sprednjimi zobmi. Takšne globoke vdihe in izdihe ponovite trikrat.

Če želite narediti korak dlje, lahko preidete na jogijsko dihanje, osredotočeno na prepono, ki je del sprostitvene joge. Popolnoma naravno, dolgo in globoko vdihujte v trebušno votlino in potem izdihujte, kot bi izdihovali iz celega telesa. S tem boste znova vzpostavili ravnotežje v telesu. Izdih naj bo nekoliko daljši, da sprostite notranji stres. Ko počasi vdihujete, bodite pozorni, kako dih vstopa skozi nosnice in teče po vsem telesu. Položite dlani na trebuh in občutite gibanje dihanja, ko se trebuh napne in uplahne. V tem položaju ostanite po želji tudi dlje in uživajte v globoki sprostitvi.