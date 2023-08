Razpoloženje in občutki pomembno vplivajo na naše telo

Duhovni guru Deepak Chopra pravi, da imamo sposobnost s svojim življenjskim slogom in miselno naravnanostjo vplivati na svoje gene oz. njihove aktivnosti, da bosta prevladala zdravje in dobro počutje in se bolezni, povezane z njimi, ne bodo izrazile. Opozarja na to, da je izredno pomembno, da gojimo t. i. zdrava čustva, saj prav razpoloženje in občutki pomembno vplivajo na vaše telo.

Kemična sporočila, ki se pri tem sprožijo, povedo vsaki celici, kako se počutite, posledično je na svoj način tudi celica lahko vesela ali žalostna, razburjena ali zadovoljna, obupana ali radostna, pravi. Ko ste prestrašeni ali nemirni, se vaše telo odziva s signalom po boju ali begu, ki pospeši srčni utrip in nastajanje kortizola, adrenalina in drugih stresnih hormonov. Če živimo v stanju nenehnega stresa, lahko to vodi v povečano vnetje v telesu in razvoj kroničnih bolezni.

Pozitivna čustva

Po drugi strani velja, da če skrbite, da doživljate pozitivna čustva – ljubezen, veselje, sočutje, hvaležnost, mir –, spodbudite samozdravljenje in samouravnavanje telesa, poudarja. Lahko si jih napišete na seznam in vsak dan posvetite nekaj časa dejavnostim, ki ga bodo spodbudile.