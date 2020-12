Zdaj ni pravi čas za podpis pogodbe ali novo razmerje

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Naš ego je ranjen. Kaj je tisto, česar nismo storili in kar ni šlo po naši poti, kaj je tisto, kar nam je povzročilo veliko poškodbo jaza, kaj je to, da je moralo biti točno tako, kot ga imam jaz? In velik ego je le tisti, ki razume, da ima tudi druga oseba svoj ego in če bi mu dali prednost in ga pri tem podprli, te poškodbe niti ne bi bilo. In to je Sončev kvadrat Kiron iz Ovna.Luna uživa v znamenju Bika, zelo lepo je, vse poteka počasi, ni treba takoj kaj storiti, nikamor in nikamor se ne mudi. Uživajte, jejte in pijte, vse v luči svetlobe.Popoldne bo naredila trigon s Plutonom iz Kozoroga, tako da bomo lahko sami začutili moč, začutili, da bomo lahko videli vse iz daljne preteklosti, jih spustili, da si naredimo veliko olajšanje in seveda občutek moči, da nam je uspelo tisto, česar smo se bali. sprejmimo in gremo naprej.In po tem gremo počasi v prazen vakuum, ker Luna v prostem teku vstopi do 00:30.Imamo občutek, da smo nekoliko utrujeni, zato samo razmišljanje in sprejemanje nekaterih odločitev ni pravilno. Šele kasneje ugotovimo, da smo se napačno odločili. Zdaj ni pravi čas, da začnete kakšen nov posel, podpišete pogodbo, kupite avto ali kakšno večjo stvar, začnete nove zveze, zakonske zveze.Vse to kaže na to, da je bila odločitev sprejeta napačno, da ni pravilna, predvsem pa ne bo trajala dolgo. Zelo hitro pride do premisleka in prekinitve vsega do razočaranja.To obdobje in vedno, ko luna zaide v prosti tek, je najbolje uporabiti za počitek, počitek, meditacijo, reševanje nečesa iz preteklosti, čiščenje hiše, opravljanje nekaterih dejavnosti, kjer ni pričakovanj, sicer gre za izgubo časa in živcev.