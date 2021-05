Zavarovani pred zlom

Indijanci so si za zaščito pred zlobnimi, negativnimi, temnimi vplivi, paranormalnimi ali človeškimi, pomagali s prekajevanjem in za to uporabljali žajbelj ter štiri elemente. Žajbelj v njihovi tradiciji namreč predstavlja zemljo, luč ogenj, dim in ptičje perje zrak, shranjevanje žajblja v morski školjki pa vodo. Če želite torej prekaditi svojo posest ali dom ter ju tako zaščititi pred zlom, ne izpustite nobenega območja, niti kleti niti podstrešja, omar in kotov, vedno pa se pri tem obrnite na vse štiri strani neba.

Tudi blagoslovljeni oziroma sveti predmeti naj bi nas ščitili pred temnimi in zlobnimi silami in duhovi – Davidova zvezda, Fatimina roka, ank, Horusovo oko. Na verižici lahko nosimo tudi hematit, kristal, ki vsrka negativno energijo, tudi če prihaja od privoščljivih, maščevalnih in zavistnih ljudi.



Če se vam zdi, da vas spremljajo temne sile ali nekaj ni prav, naredite zaščitni krog. Svojo posest ali dom lahko obkrožite s soljo ali blagoslovljeno vodo, brez katere preganjalci duhov in mediji nikoli ne zapustijo doma. Ne glede na vaše versko prepričanje pa velja molitev za najmočnejšo zaščito pred negativno energijo ali duhovi, s katero si lahko pomagate v vseh težkih okoliščinah.

