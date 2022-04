Zato je delni sončni mrk znanilec miru

Delni sončni mrk (30. 4.) pri nas ne bo viden, zato ne bo imel močnega vpliva na naše družbeno življenje. Mrk na deseti stopinji bika nakazuje mir in stabilnost, v peti hiši veselje, umetnost, ljubezen in mlade ljudi. Njegov sekstil na Mars v tretji hiši očitno kaže pozitivne premike, vezane na šolstvo in mladino, ceste, promet. Dispozitor mrka je Venera v eksaktni konjunkcij z Jupitrom, na sami točki višine Venere, kar spet nakazuje harmonijo, veselje, mir.

Mrk na zasebnem področju govori o radosti, možnosti zanositve in več priložnosti za nove ljubezni. Ker se omenjena konjunkcija s sekstilom veže na Pluton v drugi hiši, bo to tudi čas izboljševanja na finančnem področju, možnosti pretoka financ in pridobitev.

Ne glede na to, da je tokratni sončni mrk sam zase spodbuden in obljublja večjo finančno trdnost in boljše čase, zna biti tudi znanilec miru, deluje na vsakega drugače, odvisno od tega, na kaj se veže v naši karti.

V odnosu do karte države tokrat ne gre za pomembne novosti, niti ne obljublja večjih sprememb. Dogaja se v slovenski četrti hiši, torej če kje prinaša spremembe, je to v zadevah kmetijstva in ozemlja. Niti planeti karte države niso izpostavljeni v karti mrka, tako očitno ni videti velikih premikov.

Vstopamo v obdobje med mrki, bodimo previdni in premišljeni. FOTO: Radsan/Getty Images

Zdi se, da tokratni sončni mrk, ki kot vedno prinese konec nečesa za nov začetek, prinaša prijetne, spodbudne obrate. Pogosto vidimo posledice sprememb, ki jih je mrk ustvaril, šele čez pol ali tri četrt leta. Počasi se nam kaže, v katero smer nas bo pripeljal. Vse, kar zahteva od nas, je, da dovolimo, da gre, kar mora iti, in da se odpremo novemu, kar šele nastaja.

Poglejte, v kateri vaši natalni hiši je točka mrka. Tam bo nekaj odšlo, da bi naredilo prostor novemu. Potem poglejte ozke aspekte z natalno karto. Konjunkcija prinaša največji pritisk k spremembi, negativni aspekti bodo potresli tisto, kar planet predstavlja, če je kvadrat, lahko nekaj odvzeli, pozitivni aspekti prinesejo spodbudo tistemu, kar planet predstavlja.

Ker delnemu sočnemu mrku sledi popolni Lunin mrk (16. 5.), vstopamo v obdobje med mrki. Bodimo previdni in premišljeni. Nujno je, da se ne odločamo prehitro in izkoristimo pritisk in intenzivnost energije obdobja med mrki za to, da spoznavamo, kaj je in kaj ni več za nas, opazujemo nit sprememb, ki nas vodi. Dovolimo si notranjo dramo, saj nam bo kazala smer, a odločajmo se, ko pridemo iz omenjenega stresnega obdobja.