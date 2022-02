Zaščitni kamen naj bo ves čas z vami

Kristali vam bodo pomagali premagovati ovire na poti, tako da bodo okrepili vašo moč, zjasnili misli ali vas kako drugače podprli, da boste šli lažje naprej po svoji poti.

Ovnom najbolj pomagajo rdeči kamni, npr. rubini, korale, rdeči jaspis, ki spodbudijo cirkulacijo, pogum, zvečajo spolno energijo in preženejo miselno počasnost. Lahko uporabijo tudi citrin, ametist in ahat.

Bikom smaragdi prinašajo upanje, samozavest, mir in koncentracijo, lapis lazuli pa spodbudi duhovni razvoj in komunikacijo. Lahko uporabijo tudi selenit in tigrovo oko.

Dvojčkom pri odločitvah pomaga hematit, topaz pa jih pomirja ter skrbi za gladko komunikacijo. Bele kristale naj uporabijo za uravnoteženje čaker ter večjo življenjsko harmonijo. Lahko uporabijo tudi obsidian, tigrovo oko, črni turmalin, citrin.

Rake ščitijo lunin kamen, biseri in akvamarin. Prvi pomaga pri koncentraciji in čutnosti, drugi pomlajujejo in stabilizirajo čustva, zadnji pa čisti telo, podpira grlo, ledvice, vranico. Lahko uporabijo tudi jantar, hematit, kalicit.

Za leve so idealni rubini za poživitev spolnega življenja, strast, več energije in ljubezen ter sončni kamen proti depresiji, za večjo moč, prodornost in kreativnost. Lahko uporabijo tudi tigrovo oko, jantar, granit, citrin.

Devica naj v letu 2022 nosi rdeči jaspis za privabljanje ljubezni in večje sočutje, topaz pa za srečo, z njim se lahko bori tudi proti depresiji. Lahko uporabi tudi opal, lunin kamen in citrin.

Tehtnica naj se v letu 2022 odloči za karneol in pirit, ki bosta delovala proti jezi, zavisti in ljubosumju in jim prinesla uspešen posel, denar, slavo. Lahko uporabi tudi obsidian ali zeleni kremen.

Kristali podpirajo čakre in čistijo blokade. FOTO: Karelnoppe/Getty Images

Škorpijonom črni turmalin pomaga odstraniti negativnost in povečati čutnost. Oniks jim daje moč za nadzor čustev in večjo intuicijo, jaspis pa mir in zdravje. Lahko uporabijo tudi malahit, obsidian, lunin kamen.

Modri topaz in safir sta prava kristala za strelce, če v 2022. iščejo srečo, intuicijo in zaščito. Lahko uporabijo tudi ahat, sodalit in ametist.

Za kozoroge so najboljši kamena strela, zeleni safir in hematit. Prva nevtralizira negativnost, drugi prinaša srečo, tretji pa dobre odločitve in magnetno privlačnost želenega. Lahko uporabijo tudi fluorit, granit, ametist.

Vodnarji bodo zasijali ob roza in turkiznem turmalinu, modrem safirju in opalu. Z njimi bodo pregnali ljubosumje, negativne energije in prinesli obilje in prijateljstvo. Lahko uporabijo tudi fluorit, lapis lazuli, ametist.

Za ribi sta najboljša kristala ametist in topaz. Prvi deluje proti stresu, strahu ter spodbuja dobro spanje, drugi jim prinaša veselje, obilje in prave odločitve. Lahko uporabijo tudi lunin kamen, fluorit, akvamarin.