Zaščitite svoj dom pred slabimi vplivi

Za pretok energije, mir in blaginjo strokovnjaki za feng šuj, starodavno kitajsko vedo o opremljanju prostora, priporočajo, naj dom opremimo z naslednjimi predmeti. Bambus prinaša v naše bivališče srečo in je eden najučinkovitejših predmetov v feng šuju, s katerim lahko popravimo ne najbolj idealno stanje doma, tako kot ogledala, ki zvišujejo raven energije v prostoru.

Namizna fontana je po drugi strani kitajski simbol zdravja, bogastva in miru. Postavite jo na mizo doma ali v pisarni in okrepite njen učinek z zvončki v istem prostoru. Sveče v feng šuju veljajo za močan ognjeni element, najbolje pa je, da so rdeče ali v rdečem svečniku, kar simbolizira dolgo, zdravo življenje. Slike v vseh prostorih doma izberite glede na to, kaj želite spodbuditi v njih.

Za spalnico so tako primerni nežni in čutni motivi, ki delujejo pomirjujoče, na primer podobe iz narave, za pisarno pa močnejša umetniška dela z izrazitimi barvami. Ljubezensko življenje oplemenitite z romantično sliko na jugozahodu sobe. Vetrne zvončke, še en pogost predmet, ki v feng šuju popravlja slabe vibracije stanovanja, lahko obesite na okno, balkon, teraso, vrt ali dvorišče, saj odganjajo negativno energijo.

Posebno pozorni bodite, da energija nikjer ne zastaja. Ne kopičite šare v prostorih ali na hodniku, saj to blokira prost pretok čija. Prav tako prostorov ne pozabite redno zračiti in čistiti, saj boste že s tem vanje povabili svežo energijo.