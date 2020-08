Zaščita pred napadom

Lahko gre za tekmovanje dveh snubcev za isto dekle, pri čemer eden pošilja sovražno energijo proti drugemu ali pa preveč ambiciozni sodelavci usmerijo energijske puščice v vas. Tudi če se prepirate s sosedi ali ste se komu zamerili, ste tarča njihove energije.



Če ustvarite zaščitno pregrado okoli sebe, boste sovražnim vplivom preprečili dostop. Vsak dan, vsak teden ali po potrebi izvajajte naslednjo zaščitno tehniko in vaše življenje se bo hitro obrnilo na bolje. Zavarovati morate solarni pletež, tretjo čakro, ki leži nad trebuhom in prek katere nam drugi kradejo energijo. Lahko položite dlan nanjo, toda dovolj je že, da ozavestite, da se dogaja energijski vpad, in ga zavestno prekinete na tretji čakri. Lahko si postavite namero v mislih, naj vaša energija ne teče k drugim in naj energija drugih ne teče k vam. Vaše počutje se bo hitro spremenilo, poleg tega boste energijsko stabilnejši in se boste lažje branili. Pomembno je tudi, da odpustite ljudem, ki vam pošiljajo slabo energijo, saj s tem prekinete začarani krog negativnosti, ki jim jo sicer vračate.