Zapeljivi meseci za zemeljska znamenja

Kozorogi bodo avgusta pravi magnet za nasprotni spol. FOTO: Tom Merton/Getty Images

Julija bo za bike nastopila učna ura v odnosih, zadeve se utegnejo malce zaplesti. Ne prestrašite se, saj lahko z modrimi odločitvami samo še poglobite odnos. Samski boste imeli največ možnosti za spoznavanje novih ljudi med 16. in 29. julijem, ko boste priljubljeni in očarljivi pa tudi povedati boste znali ravno prave reči, ki bodo očarale in navdušile simpatijo. Še v avgust se bo za vezane zavleklo učenje kompromisov z najljubšo polovico, cilj bo najti skupno pot za vajine interese in potrebe, da lahko naredita korak naprej. Naj vas to ne zmede, saj se bosta na koncu uspešno dogovorila. Ker vas bo omejeval tudi kup drugega dela, vas bo na trenutke prijela želja po metanju puške v koruzo, kar pa je edino, česar res ne smete napraviti, ne glede na to, ali ste samski ali v zvezi. Če ljubezni še septembra ne bo, jo poskusite najti med sosedi, v svojem naselju in neposrednem okolju. Prav mogoče je, da se iskrice sprožijo na sprehodu s psom ali poti v trgovino, odveč ne bo niti družabno življenje. Vezani boste zakopali bojno sekiro in se tesneje povezali.Za device znajo biti partnerski odnosi julija vihravi in naporni. Okoli 28. bodite predvsem vezani previdni z besedami in izjavami, saj se lahko pojavijo nesporazumi, zmešnjave in zapleti. Sredi meseca lahko pričakujete, da se bo oglasila ljubezen iz preteklosti, kar lahko prinese dobre rezultate, posebno samskim. Nekdo, ki ga lahko spoznate avgusta, vas bo očaral in pretresel. Morda to ne bo jasno na prvi pogled, saj znajo biti prvi vtisi zavajajoči. Toda že sredi meseca boste spoznali, da je to nekdo poseben, ki vam lahko pomaga v mnogih pogledih. Lahko vam celo odtaja srce. Septembra vas lahko doleti ljubezen na prvi pogled, a lahko traja kakšna dva tedna, da resnično prideta skupaj, zato naj vas ne skrbi, če se vse odvija počasi. Mogoče vas preseneti želja prijatelja, da bi postala kaj več. Ne zavrnite ga brez premisleka.Kozorogi bodo julija zaposleni in se ne bodo dosti zmenili za romantiko in ljubezen. Šele zadnji dnevi meseca bodo obarvani s privlačnostjo, zapeljevanjem in novimi možnostmi. Vezani se boste dobro razumeli in se pogovarjali o naraščaju. Avgusta boste na vrhuncu očarljivosti in karizmatičnosti, zato bo druge kar vleklo v vašo bližino. Poleg ljubezni utegnete spoznati tudi nove prijatelje. Vsi vas bodo prosili za usluge, hkrati pa izpolnili vsako vašo željo, pravi magnet boste. Načrtujte romantičen vikend s svojo ljubeznijo ali se odpravite na krajše potovanje s prijatelji. Septembra bodo prišle v ospredje vaše komunikacijske sposobnosti. Izkoristite vpliv in se s partnerjem pogovorite o tistem, kar vas najbolj žuli. Če ga še ni v vašem življenju, je to primeren čas, da ga lahko spoznate, zato pojdite ven in v družbo.